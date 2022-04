Excelerate Energy s'envole lors de sa première grande entrée sur le marché américain depuis l'invasion de l'Ukraine

Excelerate Energy Inc a bondi de 17,5 % lors de son entrée en bourse mercredi, profitant de la demande des investisseurs pour des sociétés exposées au gaz naturel liquéfié (GNL) dans le contexte du conflit entre la Russie et l'Ukraine et mettant fin à une accalmie sur les marchés financiers américains depuis l'invasion.

La société, un fournisseur de terminaux GNL flottants appartenant au magnat de l'énergie George Kaiser, a atteint une valorisation maximale de près de 3 milliards de dollars au cours de la séance.

Même si le statut du gaz naturel en tant que source d'énergie "plus propre" continue d'être débattu, la demande mondiale pour ce combustible a bondi en raison des craintes que la Russie ne coupe l'approvisionnement en gaz de l'Europe.

La cotation de la société met à l'épreuve un marché américain des capitaux propres en proie à des difficultés, où les craintes liées à la crise ukrainienne ont forcé un certain nombre d'émetteurs potentiels à annuler ou à reporter leurs offres.

L'introduction d'Excelerate est la première introduction en bourse liée au GNL aux États-Unis depuis 2019 et suggère un retournement de situation pour les entreprises du secteur des combustibles fossiles.

La société a vendu 16 millions d'actions ordinaires de classe A au prix de 24 dollars pièce, soit le haut de la fourchette.

Barclays, J.P. Morgan et Morgan Stanley sont les principaux souscripteurs de l'offre d'Excelerate. (Reportage de Mehnaz Yasmin à Bengaluru ; Rédaction de Devika Syamnath et Sriraj Kalluvila)