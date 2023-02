Exclusif-JPMorgan propose un nouvel indice de crédit asiatique avec une pondération plus faible pour la Chine -sources

Pour le nouvel indice, JPMorgan a suggéré de réduire la pondération de la Chine à près de 30 % par rapport à un niveau d'environ 43 % dans son indice de crédit JPMorgan Asia existant (JACI) dans lequel la Chine est le composant le plus important, selon une personne ayant une connaissance directe de la question.

La proposition intervient à un moment où les tensions entre Washington et Pékin s'intensifient sur des sujets allant de la guerre Russie-Ukraine et des soupçons de ballons espions chinois aux frictions commerciales et à la rivalité technologique - des tensions qui ont déstabilisé les investisseurs.

De nombreux grands gestionnaires de fonds mondiaux se tiennent à l'écart des actifs chinois et ne profitent pas du rallye boursier post-COVID de la nation, dernier exemple en date des préoccupations stratégiques qui l'emportent sur les rendements juteux.

Cette décision intervient après que JPMorgan ait initialement proposé d'élargir le JACI existant, mais avec une pondération de la Chine réduite à 29,86% contre 43,14% actuellement, selon une proposition partagée avec les investisseurs en janvier et examinée par Reuters, et la deuxième source et deux autres personnes.

Si le remaniement de l'indice existant proposé à l'origine avait eu lieu, le marché du crédit asiatique aurait été affecté, les gestionnaires de fonds passifs et actifs se débarrassant de la dette chinoise pour rester alignés sur le changement de pondération, selon la première source.

JPMorgan décrit le nouvel indice, nommé JACI Asia Pacific, comme une version "améliorée" du JACI avec une exposition supplémentaire à davantage de marchés d'Asie-Pacifique tels que le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, a déclaré la source. Le JACI est un indice de crédit asiatique de premier plan, suivi par des gestionnaires de fonds contrôlant plus de 85 milliards de dollars d'actifs, selon la proposition de janvier.

La dette des émetteurs chinois restera la plus grande partie du nouvel indice, suivie par le Japon à 20 % et l'Australie à environ 10 %, selon la source.

Les sources ont refusé d'être nommées car elles n'étaient pas autorisées à parler aux médias.

JPMorgan a refusé de faire des commentaires pour cet article.

REMANIEMENT DE L'INDICE

La proposition de réduire la pondération de la Chine est intervenue après que certains gestionnaires de fonds aient poussé JPMorgan à réduire l'exposition de l'indice JACI à la dette chinoise, selon deux sources, car ses mauvaises performances ont fait chuter la popularité des produits passifs qui suivent l'indice.

Les investisseurs mondiaux demandent de plus en plus de produits pour les marchés émergents ou l'Asie sans exposition à la Chine, qui a subi les contrecoups de la répression réglementaire et de la crise de liquidité du secteur immobilier, afin d'éviter les risques géopolitiques.

Dans la proposition de janvier pour le JACI, l'indice rééquilibré cherchait à réduire le "risque lié à un seul pays" et à "capturer l'ensemble du segment de la dette de la région Asie-Pacifique" et à fournir "de meilleurs rendements ajustés au risque avec une volatilité plus faible", selon un document examiné par Reuters.

Les obligations en dollars émises par des entreprises chinoises, principalement des promoteurs immobiliers, se taillent la part du lion dans les indices de la dette de l'Asie ou des marchés émergents. Cependant, la crise de liquidités des promoteurs chinois a frappé les investisseurs indiciels actifs et passifs.

Jane Cai, gestionnaire de portefeuille de titres à revenu fixe chez China Asset Management (Hong Kong), a déclaré lors d'un point presse ce mois-ci que JPMorgan discutait également en interne d'un indice de crédit ex-Chine Asie. Elle a déclaré que cette initiative répondait aux demandes de certains investisseurs étrangers qui souhaitaient qu'un indice hors Chine soit compilé.