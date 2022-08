Exclusif - La Norvège envisage une production de gaz élevée jusqu'en 2030, déclare le ministre de l'énergie.

"Je m'attends à ce que nous puissions maintenir les niveaux de production actuels jusqu'en 2030", a déclaré Terje Aasland dans une interview à Reuters.

"Nous voyons qu'il y a des projets et aussi des plans de développement et d'exploitation qui arrivent maintenant et qui peuvent aider à maintenir les volumes de gaz élevés à l'avenir", a-t-il ajouté.

Le pays nordique devrait produire quelque 122 milliards de mètres cubes (bcm) de gaz cette année, selon les prévisions officielles faites en mai, soit une augmentation de 8 % par rapport à 2021, ce qui pourrait permettre de battre un record établi il y a cinq ans.

La Direction norvégienne du pétrole a prédit en janvier que la production de gaz atteindrait 118 milliards de mètres cubes en 2026, qui est la dernière année prévue par le régulateur, en dessous des niveaux actuels.

La Norvège est désormais le plus grand fournisseur de gaz d'Europe selon les données de Refinitiv Eikon, dépassant la Russie, qui a réduit ses livraisons de gaz.

(Graphique : La production de gaz de la Norvège pourrait

