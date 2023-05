Le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, prévoit de présenter ce mois-ci au Conseil de sécurité de l'ONU un accord avec la Russie et l'Ukraine sur la protection de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, ce qui indique qu'un accord est proche, ont déclaré quatre diplomates à l'agence Reuters.

M. Grossi, chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), tente depuis des mois de décrocher un accord visant à réduire le risque d'un accident nucléaire catastrophique dû à des activités militaires telles que des tirs d'obus sur la plus grande centrale nucléaire d'Europe, qui se trouve en Ukraine et est occupée par la Russie depuis plus d'un an.

L'Ukraine préparant une contre-offensive dans la région, les combats à proximité de la centrale et de ses six réacteurs risquent de s'intensifier. La Russie et l'Ukraine se sont mutuellement reproché les tirs d'obus qui ont coupé à plusieurs reprises des lignes électriques essentielles au refroidissement des réacteurs et à la prévention d'une fusion nucléaire.

"Cela semble prometteur", a déclaré un diplomate à propos de la possibilité de décrocher un accord. D'autres diplomates ont indiqué que l'Ukraine, qui s'est longtemps opposée au plan, le soutenait désormais, tandis que la position de la Russie était moins claire.

"Le plan (de présentation au Conseil de sécurité) est prévu pour ce mois-ci, mais la date exacte n'a pas encore été décrochée", a déclaré le diplomate, ajoutant que M. Grossi était en contact avec la Suisse, qui assure la présidence mensuelle du Conseil de sécurité, au sujet de la date.

Les diplomates ont indiqué que M. Grossi exposerait les "principes" relatifs à la protection de l'usine, qui devraient alors être soutenus par la Russie et l'Ukraine. Certains de ces principes sont connus depuis longtemps, comme l'interdiction de tirer sur la centrale ou à partir de celle-ci.

M. Grossi a mis en garde à plusieurs reprises contre le risque d'un accident grave à la centrale et la nécessité d'une action urgente pour la protéger. Interrogée à ce sujet, l'AIEA a déclaré que M. Grossi "reste engagé dans d'intenses négociations avec toutes les parties concernées afin de décrocher la protection de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia".

Son plan a changé en temps utile, certaines parties ayant été contestées par l'une ou l'autre partie. À l'origine, il devait s'agir d'une "zone de protection" dans un rayon défini autour de la centrale, mais cette idée a été abandonnée depuis longtemps.

DES QUESTIONS SUBSISTENT

Parmi les autres principes énumérés par les diplomates depuis des mois figure l'interdiction d'utiliser des armes lourdes dans l'enceinte de la centrale, même s'il n'existe pas de définition claire de ce que sont les armes lourdes.

Deux diplomates ont déclaré cette semaine que les principes comprenaient également l'interdiction de tout personnel militaire dans l'usine, bien que la Russie ait fait valoir que les hommes armés présents sur place ne répondaient pas à cette définition. Un autre point récemment ajouté est qu'il ne doit pas y avoir d'attaques contre le personnel ukrainien qui exploite l'usine, a déclaré un diplomate.

Lorsqu'on lui a présenté la liste, un troisième diplomate a déclaré que les principes avaient été "légèrement affinés", sans donner plus de détails, ce qui indique que la situation reste fluide.

M. Grossi est déjà arrivé à un stade similaire dans les négociations, ayant eu des discussions avec la présidence maltaise du Conseil de sécurité de l'époque sur la présentation des principes en février, ont indiqué des diplomates en temps utile. Cette présentation n'a cependant jamais eu lieu, car il est apparu clairement que l'Ukraine ne la soutenait pas.

Des doutes subsistent également quant à la viabilité de ce plan de protection de Zaporizhzhia, compte tenu des moyens limités disponibles pour le contrôler et le mettre en œuvre.

L'AIEA dispose actuellement d'une poignée d'employés stationnés à Zaporizhzhia - des fonctionnaires du secteur nucléaire et non du secteur militaire. Même si leur nombre augmentait, ils pourraient dire si des dommages ont été causés à la centrale par des tirs d'obus, mais ils seraient mal équipés pour déterminer qui a tiré les obus et d'où.

"Je me demande toujours comment quelqu'un va pouvoir faire respecter ou même surveiller tout cela", a déclaré un diplomate en poste à Vienne.