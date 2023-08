Un fonctionnaire du Kremlin impliqué dans ce que les procureurs internationaux appellent la déportation illégale d'enfants ukrainiens vers la Russie a été associé en ligne, lorsqu'il était adolescent, à des mouvements suprémacistes blancs et néo-nazis, a découvert Reuters.

Les documents publiés en ligne par Alexei Petrov entre 2011 et 2014 sont restés sur son compte de médias sociaux jusqu'à la fin du mois de juillet de cette année, lorsque, à la suite de questions posées par Reuters, il a supprimé certaines vidéos, s'est désabonné de deux groupes d'extrême droite en ligne et a rendu l'un de ses comptes privé.

M. Petrov, âgé de 27 ans, est conseiller au bureau de Maria Lvova-Belova, commissaire présidentiel russe aux droits de l'enfant. En mars, la Cour pénale internationale a délivré des mandats d'arrêt à l'encontre de Mme Lvova-Belova et du président russe Vladimir Poutine, accusés d'avoir commis un crime de guerre en déportant de force des centaines d'enfants d'Ukraine vers la Russie.

Mme Lvova-Belova a nié avoir commis un quelconque crime de guerre. Elle a déclaré que les enfants vulnérables avaient été emmenés en Russie pour les mettre à l'abri de la violence et les protéger des dirigeants ukrainiens qu'elle a qualifiés de "fascistes" ayant permis au "virus du nazisme" de faire son retour.

Reuters a découvert que lorsque M. Petrov était âgé de 16 à 19 ans, il a publié au moins trois messages sur les médias sociaux contenant des vidéos, des images ou des messages d'une organisation d'extrême droite originaire de Russie et prônant la suprématie de la race blanche, ainsi que trois images et slogans associés au néo-nazisme.

L'identifiant Skype de M. Petrov reprend le nom de l'organisation suprématiste blanche, Wotanjugend, et son identifiant Instagram contient une référence codée à Adolf Hitler, largement utilisée dans les milieux d'extrême droite.

Il n'avait pas changé son pseudonyme Skype au 31 juillet de cette année. Son compte Instagram a été désactivé, mais Reuters a pu discerner l'identifiant parce que Petrov a créé un lien vers celui-ci à partir de son compte sur l'application de médias sociaux VKontakte. Il a supprimé ce lien le jour où Reuters a soumis à son employeur ses questions sur son activité en ligne.

Un service de renseignement privé basé à Londres, appelé Molfar, a révélé publiquement dans un rapport du 3 janvier 2023 sur l'enlèvement d'enfants d'Ukraine par la Russie que l'identifiant Skype de Petrov est wotan_jugend8989. Ses autres associations en ligne avec des mouvements d'extrême droite et de suprématie blanche n'ont pas été signalées auparavant.

Bien que M. Petrov ait publié du contenu provenant de groupes d'extrême droite et de suprématie blanche ou en rapport avec eux, il ne les a pas explicitement approuvés dans aucun des messages vus par Reuters.

Dans une déclaration répondant aux questions de Reuters, M. Petrov a déclaré : "Sans équivoque, je n'ai jamais eu, et je n'ai jamais eu, de liens avec des organisations néo-nazies. Je n'ai jamais été membre d'organisations nazies et je n'ai jamais eu de comptes de réseaux sociaux liés à ces organisations. Il a déclaré qu'il lui était impossible de se souvenir de ce qu'il avait posté il y a plusieurs années et que, depuis lors, les groupes présents sur les réseaux sociaux avaient pu changer de nom, d'activités et d'orientation. Il n'a pas mentionné spécifiquement les messages en ligne ou les identifiants de compte que Reuters a trouvés.

Le bureau du commissaire présidentiel russe aux droits de l'enfant n'a pas répondu aux questions de Reuters. Le porte-parole du Kremlin n'a pas non plus répondu.

Une décision de l'Union européenne datant du 16 décembre 2022 et imposant des sanctions à M. Petrov a déclaré qu'il était "impliqué dans le transport illégal d'enfants ukrainiens vers la Russie et dans leur adoption par des familles russes".

M. Petrov n'a pas répondu aux questions de Reuters sur les sanctions. Il a déclaré dans son communiqué qu'il aidait les enfants dans le besoin.

Le 5 avril dernier, lorsque la Russie a présenté un exposé au Conseil de sécurité des Nations unies pour réfuter les allégations concernant le traitement des enfants ukrainiens, M. Petrov figurait parmi les orateurs.

Dans une vidéo diffusée lors de cette présentation, on voit M. Petrov aux côtés d'enfants dans un camp organisé par la Russie pour les enfants ukrainiens. Il a déclaré dans la vidéo que l'objectif de ces camps était le suivant : "grâce à une communication amicale, les enfants retrouveront leurs rêves d'enfants qui deviendront à l'avenir une réalité pour eux".

Son employeur, qui organise les camps, affirme qu'ils préparent les jeunes à la vie en Russie. L'Ukraine affirme qu'ils dépouillent les enfants de leur identité nationale en les obligeant à chanter l'hymne national russe et à apprendre l'histoire de la Russie, ainsi qu'en leur donnant des cours sur le patriotisme russe.

Reuters n'a pas pu établir de manière indépendante les activités des camps ni le rôle précis de M. Petrov.

SYMBOLES NÉO-NAZIS

Reuters a pu établir un lien entre le compte Skype wotan_jugend8989 et M. Petrov, car ce dernier a utilisé une adresse électronique qui lui est associée pour le créer. Reuters a également trouvé une douzaine de forums en ligne - allant de sites de supporters de football à des sites de passionnés de voitures - auxquels Petrov s'est joint en utilisant des variantes de "wotan_jugend8989" comme pseudonyme. En outre, en 2013 et 2014, le compte de média social VKontakte de Petrov a affiché des vidéos de Wotanjugend, et il a partagé une annonce concernant un festival de Wotanjugend.

En réponse aux questions de Reuters, un administrateur de la communauté en ligne Wotanjugend a déclaré qu'il ne connaissait pas M. Petrov et qu'il était peu probable qu'il en ait été membre. L'administrateur a déclaré que le groupe promeut une vision du monde de droite, et que beaucoup de ses adeptes soutiennent l'Ukraine dans sa guerre avec la Russie parce qu'ils veulent renverser l'État russe.

Le compte Instagram de M. Petrov avait pour pseudonyme "fanat1k8814". Les chiffres 88 sont couramment utilisés par les néonazis parce que le "H" - pour "Heil" et "Hitler" - est la huitième lettre de l'alphabet. Le chiffre 14 est associé dans les milieux d'extrême droite aux "quatorze mots", un slogan lancé par David Lane, membre du groupe américain suprématiste blanc The Order, selon l'Anti-Defamation League, un groupe de campagne anti-extrémisme basé aux États-Unis. Le slogan porte sur la protection de la pureté de la race blanche.

En 2013, M. Petrov a publié ce commentaire sur son compte VKontakte : "Le salut romain, du cœur au soleil". Cette expression a été utilisée par les néonazis pour décrire un salut de type nazi.

Le 16 septembre 2012, M. Petrov a également publié sur son compte VKontakte une photo montrant un T-shirt portant une variante de la croix celtique. Ce symbole est associé aux néo-nazis, selon le réseau Fare, un groupe de la société civile qui surveille l'extrémisme dans le football. La même photo montre une casquette de baseball avec les chiffres "88" imprimés sur le devant.

Petrov s'est désabonné de plus de 150 groupes VKontakte après que Reuters a posé ses questions, selon une liste accessible au public sur son compte des groupes auxquels il est abonné. L'un d'eux, appelé "Stay White", se décrit comme un groupe de Slaves qui veulent faire revivre la "Grande Russie".