Exclusif - Le maire de Séoul demande que la Corée du Sud se dote d'armes nucléaires pour contrer la menace du Nord

Dans une interview exclusive accordée à Reuters, le maire de Séoul, Oh Se-hoon, a alimenté le débat sur la manière dont la Corée du Sud devrait s'armer, alors que le Nord s'efforce de perfectionner sa capacité à frapper le Sud à l'aide d'armes nucléaires tactiques.

"La Corée du Nord a presque réussi à miniaturiser et à alléger ses armes nucléaires tactiques et a décroché au moins des dizaines d'ogives", a déclaré M. Oh. "Nous en sommes arrivés à un point où il est difficile de convaincre les gens de la logique selon laquelle nous devrions nous abstenir de développer des armes nucléaires et nous en tenir à la cause de la dénucléarisation.

Il a déjà soulevé la question par le passé, déclarant en février que le Sud devait conserver l'option nucléaire. Mais ses nouveaux commentaires sont les plus forts qu'il ait jamais formulés.

Oh, membre influent du parti conservateur People Power du président Yoon Suk Yeol, est l'un des responsables les plus en vue à plaider activement en faveur d'un programme d'armement nucléaire sud-coréen.

Il est considéré comme un candidat probable à la présidence en 2027. En tant que maire, il supervise les exercices annuels de défense civile de Séoul et un mécanisme de sécurité intégré visant à protéger une zone métropolitaine qui abrite près de la moitié des 51 millions d'habitants du pays.

Face aux progrès de l'armée nord-coréenne et aux doutes quant à l'engagement ou à la capacité des États-Unis à protéger le Sud, un nombre croissant de hauts fonctionnaires sud-coréens ont évoqué la possibilité de développer des armes nucléaires ou de redéployer des bombes et des missiles nucléaires tactiques américains, qui ont été retirés de la péninsule coréenne dans les années 1990.

Lorsqu'il était candidat, M. Yoon a proposé l'option du redéploiement des États-Unis, mais son administration a depuis déclaré qu'elle restait attachée à la dénucléarisation et qu'elle renforcerait les défenses conventionnelles combinées avec les États-Unis.

Les sondages montrent toutefois que l'opinion publique sud-coréenne est favorable, dans des proportions sans précédent, à l'idée, autrefois impensable, d'un arsenal nucléaire national.

Dans un sondage publié le 1er mars par Data Research, plus de 70 % des Sud-Coréens sont favorables au développement d'armes nucléaires, contre 27 % qui y sont opposés ; 59 % ont déclaré que la Corée du Nord utiliserait probablement des armes nucléaires si une guerre éclatait dans la péninsule.

M. Oh a déclaré que la crise ukrainienne avait renforcé sa conviction que la dénucléarisation n'avait plus d'intérêt et que les armes nucléaires constitueraient le moyen de dissuasion le plus efficace contre le Nord.

"La Russie viole librement l'espace aérien de l'Ukraine, en faisant voler des bombardiers et en tirant des missiles... mais l'Ukraine attaque à peine le territoire russe en raison de son infériorité psychologique par rapport à un État nucléaire", a déclaré M. Oh.

Il a rejeté les opposants qui ont mis en garde contre les punitions d'autres pays, y compris les sanctions, en affirmant qu'un programme nucléaire sud-coréen enverrait un message à des pays comme la Chine pour freiner le développement militaire du Nord.

"Il se peut qu'il y ait une certaine résistance initiale de la part de la communauté internationale, mais je pense qu'elle finira par obtenir davantage de soutien", a-t-il déclaré.

Un ancien haut fonctionnaire américain a déclaré que l'augmentation de la rhétorique du gouvernement Yoon semble motivée par le désir de faire pression sur les États-Unis pour qu'ils donnent à la Corée du Sud plus de poids dans la planification nucléaire.

M. Yoon a déclaré que la dissuasion élargie des États-Unis n'arrivait pas à convaincre les Sud-Coréens, et Washington a accepté d'établir un meilleur partage des informations et de mener des exercices de simulation afin de permettre une plus grande coopération entre les alliés.

Dans un rapport publié ce mois-ci, Lee Sang-hyun, président de l'Institut Sejong de Corée du Sud, a déclaré que M. Yoon n'envisageait pas sérieusement un programme nucléaire et qu'un retour des armes américaines était également peu probable.

"Toutefois, la position du gouvernement Yoon en matière de non-prolifération nucléaire a montré des signes de changement, petits mais significatifs, au cours des derniers mois", a-t-il écrit. "Si la menace nucléaire de la Corée du Nord devient plus visible et que la Corée du Sud s'engage sur la voie du développement nucléaire, cela marquera le début d'un effet domino nucléaire en Asie.