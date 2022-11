Exclusif - Le retrait russe de Kherson prendra au moins une semaine - Kiev

Dans une interview à Kiev, Oleksii Reznikov a déclaré à Reuters que la Russie disposait d'un contingent de 40 000 soldats dans la région de Kherson et que les renseignements montraient que ses forces restaient dans la ville, autour de la ville et sur la rive droite du vaste fleuve Dnipro.

"Il n'est pas si facile de retirer ces troupes de Kherson en un ou deux jours. Au minimum, (cela prendra) une semaine", a-t-il déclaré.

La Russie a déclaré mercredi que ses forces se retireraient de la rive ouest de la rivière Dnipro, qui comprend Kherson, la seule capitale régionale que Moscou a capturée depuis son invasion de l'Ukraine en février.

Reznikov a déclaré qu'une telle sortie libérerait des forces des deux côtés pour combattre ailleurs. L'Ukraine, a-t-il dit, dispose d'une force de sécurité et de défense d'un million de personnes pour décrocher une frontière "non amicale" de 2 500 km avec le Belarus, la Russie et les zones ukrainiennes occupées.

Il a rejeté comme "folle" l'idée que la Russie pourrait faire sauter le barrage de Kakhovka lors de son retrait, affirmant que cela inonderait les zones contrôlées par Moscou.

"Si vous vérifiez le paysage dans ce district, vous constaterez que la rive ouest est un terrain plus élevé et la rive est un terrain plus bas", a-t-il déclaré.

"Cela signifie que l'eau s'écoulera à l'est de cette rive et qu'il y aura un risque pour leurs troupes", a-t-il ajouté.

Les deux parties au conflit ont accusé l'autre de planifier la destruction du barrage.