Exclusif - Les États-Unis affirment que la Chine et la Russie ont des moyens de pression pour arrêter l'essai nucléaire de la Corée du Nord

Ce responsable, qui s'est exprimé à Reuters sous couvert d'anonymat, a déclaré que si les États-Unis affirment depuis mai que la Corée du Nord se prépare à reprendre ses essais nucléaires pour la première fois depuis 2017, ils ne savent pas exactement quand elle pourrait procéder à un tel essai.

"Nous avons un haut niveau de confiance dans le fait qu'ils ont fait des préparatifs", a-t-il dit. "Nous pensons qu'ils pourraient le faire [...] Je ne peux pas vous dire 'nous pensons que ce sera tel jour pour les raisons suivantes', parce que nous n'avons tout simplement pas ce niveau de connaissance."

Washington souhaite voir la Russie et la Chine faire ce qu'elles peuvent pour dissuader Pyongyang.

"Nous pensons effectivement qu'ils (la Corée du Nord) font des calculs sur le degré de réceptivité des autres dans la région, je pense, en particulier la Russie et la Chine. Et je pense que les attitudes de la Russie et de la Chine ont une influence sur eux."

Le responsable s'est exprimé après que les États-Unis ont demandé au Conseil de sécurité de l'ONU de se réunir publiquement pour discuter de la Corée du Nord vendredi après une série de tirs de missiles, y compris ce que le Pentagone a déclaré être un missile balistique intercontinental (ICBM).

La Corée du Nord est depuis longtemps interdite d'essais nucléaires et de tirs de missiles balistiques par le Conseil de sécurité, qui a renforcé les sanctions à l'encontre de Pyongyang au fil des ans pour tenter de couper le financement de ces programmes.

Cependant, ces dernières années, l'organe de 15 membres a été divisé sur la façon de traiter la Corée du Nord. Alors que la Russie et la Chine ont soutenu le durcissement des sanctions après le dernier essai nucléaire nord-coréen, elles ont opposé leur veto en mai à une initiative des États-Unis visant à imposer davantage de sanctions de l'ONU en raison des nouveaux tirs de missiles balistiques par la Corée du Nord.

Le responsable américain a déclaré que Pyongyang a peut-être retardé la reprise de ses essais nucléaires à cause de la Chine, notamment de son congrès du Parti communiste qui vient de s'achever, et à cause de l'épidémie de COVID-19 en Corée du Nord en mai et juin.

Il a déclaré qu'il pensait que cette dernière crise avait rendu la Corée du Nord "plus concentrée sur les moyens d'obtenir le soutien de la Chine en particulier."

"La Chine et la Russie se sont depuis longtemps déclarées opposées au programme nucléaire de la RPDC", a déclaré le fonctionnaire en désignant la Corée du Nord par les initiales de son nom officiel. "Donc ... nous pensons, et c'est certainement ce que nous attendons, qu'ils utiliseront l'influence dont ils disposent pour essayer d'obtenir de la RPDC qu'elle ne procède pas à un essai nucléaire."

Réitérant les appels lancés à Pyongyang pour qu'il reprenne le dialogue avec les Etats-Unis, le fonctionnaire a déclaré que Washington était prêt à s'engager directement avec la Corée du Nord et à discuter de l'aide humanitaire.

Interrogé sur la stabilité du gouvernement nord-coréen de Kim Jong Un, le fonctionnaire a répondu : "Nous ne voyons aucune preuve qu'il y ait des défis particuliers qui pourraient saper la position de Kim Jong Un. D'un autre côté, je ne suis pas sûr que nous le ferions nécessairement."

À la question de savoir ce qui motive la récente vague d'essais de missiles de la Corée du Nord, que Pyongyang a qualifiée de réponse aux exercices militaires "agressifs" des États-Unis et de la Corée du Sud, le fonctionnaire a répondu : "Nous ne le savons pas car ils ne nous parlent pas directement".

Le responsable a rejeté les appels croissants de certains experts de la Corée du Nord demandant à Washington de reconnaître la Corée du Nord comme une puissance nucléaire qui ne désarmera jamais.

"Il existe un consensus mondial extraordinairement fort qui est représenté dans toute une série de résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU qui ont évidemment été adoptées avec le soutien de tous les membres du P5, selon lequel la RPDC ne devrait pas, et ne doit pas, être une nation nucléaire", a-t-il déclaré.

"Aucun pays ne réclame cela ... les conséquences d'un changement de politique, je pense qu'elles seraient profondément négatives."