Exclusif - Les Etats-Unis cherchent le soutien de leurs alliés pour d'éventuelles sanctions contre la Chine à propos de la guerre en Ukraine -sources

Les consultations, qui n'en sont encore qu'au stade préliminaire, visent à obtenir le soutien d'une série de pays, notamment ceux du riche Groupe des 7 (G7), afin de coordonner le soutien à d'éventuelles restrictions.

Il n'a pas été précisé quelles sanctions spécifiques Washington proposera. Les conversations n'ont pas été divulguées auparavant.

La Maison-Blanche et le département du Trésor américain, organisme responsable de l'imposition de sanctions, ont refusé de faire des commentaires.

Washington et ses alliés ont déclaré ces dernières semaines que la Chine envisageait de fournir des armes à la Russie, ce que Pékin dément. Les assistants du président américain Joe Biden n'ont pas fourni publiquement de preuves.

Ils ont également mis la Chine directement en garde contre ce type d'action, notamment lors de rencontres entre M. Biden et le président chinois Xi Jinping, ainsi que lors d'une réunion en personne, le 18 février, entre le secrétaire d'État américain Antony Blinken et le haut diplomate chinois Wang Yi, en marge d'une conférence sur la sécurité mondiale à Munich.

Les premières mesures prises par l'administration Biden pour contrer le soutien de la Chine à la Russie ont consisté en une sensibilisation informelle au niveau du personnel et de la diplomatie, y compris le département du Trésor, ont déclaré des sources familières avec la question.

Elles ont déclaré que les responsables préparaient le terrain pour une action potentielle contre Pékin avec le noyau dur des pays qui ont le plus soutenu les sanctions imposées à la Russie après son invasion de l'Ukraine il y a un an.

INTELLIGENCE

Un fonctionnaire d'un pays consulté par Washington a déclaré qu'il n'avait vu que peu de renseignements étayant les affirmations selon lesquelles la Chine envisagerait une éventuelle assistance militaire à la Russie. Un responsable américain a toutefois déclaré qu'ils fournissaient des comptes rendus détaillés des renseignements aux alliés.

Le rôle de la Chine dans la guerre Russie-Ukraine devrait figurer parmi les sujets abordés lors de la rencontre de Biden avec le chancelier allemand Olaf Scholz à la Maison Blanche vendredi. Avant cela, à New Delhi, mercredi et jeudi, la guerre sera discutée par les ministres des affaires étrangères de dizaines de pays, dont la Russie, la Chine et les États-Unis.

La semaine dernière, la Chine a publié un document en 12 points appelant à un cessez-le-feu global qui a été accueilli avec scepticisme en Occident.

L'approche initiale de Washington sur les sanctions n'a pas encore abouti à un large accord sur des mesures spécifiques, ont déclaré les sources.

Une source a déclaré que l'administration voulait d'abord évoquer l'idée de sanctions coordonnées et "prendre des impulsions" au cas où des expéditions vers la Russie en provenance de la Chine seraient détectées, celle-ci ayant déclaré un partenariat "sans limites" peu avant l'invasion du 24 février de l'année dernière.

"Sur le front du G7, je pense qu'il y a une réelle prise de conscience", a déclaré une deuxième source, mais a ajouté que des mesures détaillées axées sur la Chine n'étaient pas encore en place.

LA CHINE POURRAIT-ELLE FAIRE BASCULER LE CONFLIT ?

Le conflit ukrainien s'est transformé en une guerre de tranchées abrasive. La Russie étant à court de munitions, l'Ukraine et ses partisans craignent que des approvisionnements en provenance de Chine ne fassent basculer le conflit à l'avantage de la Russie.

Dans le cadre d'une poussée diplomatique connexe, Washington a obtenu que la déclaration du G7 du 24 février, qui marquait le premier anniversaire de la guerre, appelle les "pays tiers" à "cesser de fournir un soutien matériel à la guerre de la Russie, ou à en subir les conséquences".

Bien que la déclaration ne mentionne pas nommément la Chine, les États-Unis ont imposé de nouvelles sanctions aux personnes et aux entreprises accusées d'aider la Russie à échapper aux sanctions. Les mesures comprenaient des restrictions d'exportation sur les entreprises en Chine et ailleurs qui les empêcheront d'acheter des articles, tels que des semi-conducteurs.

"Nous avons essayé de signaler très clairement, tant en privé à Munich qu'en public, nos préoccupations", a déclaré cette semaine au Congrès Daniel Kritenbrink, le plus haut diplomate américain pour l'Asie de l'Est. "Nous avons parlé des implications et des conséquences s'ils devaient le faire. Et nous savons également que nombre de nos partenaires partageant les mêmes idées partagent ces préoccupations."

Parmi les défis auxquels les États-Unis sont confrontés pour imposer des sanctions à la Chine, la deuxième plus grande économie du monde, figure sa profonde intégration dans les grandes économies d'Europe et d'Asie, ce qui complique les discussions. Les alliés des États-Unis, de l'Allemagne à la Corée du Sud, sont réticents à s'aliéner la Chine.

Anthony Ruggiero, expert en sanctions sous l'ancien président Donald Trump, a déclaré que l'administration Biden avait la possibilité de restreindre économiquement les acteurs privés en Chine et que cela pourrait dissuader le gouvernement et les banques d'apporter un soutien supplémentaire.

"L'administration peut alors envoyer des messages à la Chine en public et en privé, ces derniers étant plus explicites, que les États-Unis vont intensifier les sanctions pour inclure le ciblage des banques chinoises avec toute la gamme d'options disponibles", a déclaré M. Ruggiero, qui travaille désormais pour le groupe Foundation for Defense of Democracies.

Washington devrait obliger la Chine à choisir entre l'accès au système financier américain ou l'aide à la guerre de la Russie, a déclaré Ruggiero, citant l'approche des sanctions envers l'Iran et la Corée du Nord.