Exclusif - Les États-Unis et la Russie ont utilisé la ligne de "déconfliction" une fois jusqu'à présent pendant la guerre en Ukraine -source

Le fonctionnaire, qui s'est exprimé sous couvert d'anonymat, a déclaré que les États-Unis ont lancé un appel par le biais de la ligne de "déconfliction" pour communiquer leurs préoccupations concernant les opérations militaires russes près des infrastructures critiques en Ukraine.

Reuters est le premier à faire état de l'utilisation de la ligne de déconfliction, au-delà des tests réguliers.

Peu de détails sont connus concernant l'incident spécifique qui a conduit à l'appel sur la ligne, qui relie le Commandement européen de l'armée américaine et le Centre de gestion de la défense nationale de la Russie.

Le responsable a refusé de donner plus de détails, mais a déclaré que la ligne n'avait pas été utilisée lorsqu'un missile errant a atterri en Pologne, pays membre de l'OTAN, le 15 novembre, tuant deux personnes. L'explosion a probablement été causée par un missile de défense aérienne ukrainien, mais la Russie est responsable en dernier ressort car elle a déclenché la guerre à la fin février, a déclaré l'OTAN.

Bien que le responsable américain ait refusé de préciser quelle activité russe a suscité l'alarme des États-Unis, il y a eu des incidents publiquement reconnus impliquant des combats russes autour d'infrastructures ukrainiennes critiques.

Il s'agit notamment d'opérations russes autour de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhzhia, la plus grande d'Europe, qui est sous contrôle russe.

L'Ukraine a également fait part de ses craintes que la Russie ne fasse sauter le barrage de Nova Kakhovka, qui retient un énorme réservoir dans le sud de l'Ukraine. La rupture du barrage enverrait un mur d'eau inondant les habitations situées en contrebas, y compris vers la capitale régionale stratégique de Kherson, que les forces ukrainiennes ont reconquise le 11 novembre.

Les communications entre les États-Unis et la Russie sont sous les feux de la rampe depuis le début de l'invasion de son voisin par la Russie, étant donné le risque grave qu'une erreur de calcul de l'une ou l'autre partie puisse provoquer un conflit direct entre les nations dotées de l'arme nucléaire.

PLUSIEURS FAÇONS DE COMMUNIQUER

La ligne de déconfliction n'est qu'un des nombreux moyens dont disposent encore les armées américaine et russe pour communiquer.

Parmi les autres canaux militaires figurent les rares entretiens de haut niveau entre le secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin, et le ministre russe de la défense, Sergei Shoigu. Les plus hauts généraux américains et russes, le général de l'armée américaine Mark Milley et le général russe Valery Gerasimov, se sont également entretenus à deux reprises depuis le début de la guerre, a indiqué son bureau.

Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, et le directeur de la CIA, Bill Burns, ont également eu des contacts avec des responsables russes.

Pourtant, les relations américano-russes sont au plus bas depuis la guerre froide et le département d'État américain a déclaré lundi que Moscou avait reporté les pourparlers du Caire visant à reprendre les inspections d'armes nucléaires. Le ministère russe des affaires étrangères a confirmé que les pourparlers avaient été reportés. Aucune des parties n'a fourni de raison.

Interrogé sur la ligne de déconfliction, le Pentagone s'est contenté de dire qu'il conservait plusieurs canaux pour "discuter des questions de sécurité critiques avec les Russes en cas de contingence ou d'urgence, dans le but de prévenir les erreurs de calcul, les incidents militaires et l'escalade."

"Nous sommes encouragés par les récents appels de hauts responsables du DoD avec leurs homologues russes et nous pensons que la poursuite du dialogue est essentielle", a déclaré un porte-parole du Département de la défense.

Ni l'ambassade de Russie à Washington ni son ministère de la défense à Moscou n'ont répondu aux demandes de commentaires.

PAS UNE LIGNE DE "PLAINTE

Lorsqu'elle a été annoncée en mars, le Pentagone a déclaré que la ligne de déconfliction avait été créée pour éviter tout affrontement involontaire dans l'espace aérien de l'OTAN ou au sol.

"Elle n'est pas censée être une ligne de plainte polyvalente où nous pouvons simplement prendre le téléphone et faire part de nos préoccupations sur ce que fait la Russie en Ukraine", a déclaré à l'époque un haut responsable de la défense américaine.

Pendant la guerre froide, les États-Unis et l'Union soviétique ont maintenu de telles lignes directes à différents niveaux.

Alexander Vershbow, ancien ambassadeur américain à Moscou et ancien haut fonctionnaire du Pentagone et de l'OTAN, a déclaré que la dernière ligne de déconfliction était destinée à se concentrer sur les opérations quotidiennes - par opposition aux conversations plus stratégiques entre les hauts responsables comme Milley et Gerasimov.

Vershbow a établi une comparaison avec la ligne de déconfliction beaucoup plus active pour la Syrie, où les forces militaires américaines et russes opèrent parfois dans le même espace aérien ou sur le même terrain.

"Nous l'avons vu en Syrie, où le fait d'avoir un canal opérationnel direct peut au moins clarifier les intentions pendant une situation qui évolue rapidement et où Washington est peut-être endormi", a déclaré Vershbow à Reuters.

La ligne de déconfliction est testée deux fois par jour avec des appels effectués en russe, a déclaré le responsable américain à Reuters. Un russophone du Commandement européen américain lance ces appels depuis Wiesbaden, en Allemagne, a précisé le responsable.

Wiesbaden est également le lieu d'implantation du nouveau groupe d'assistance à la sécurité du Pentagone en Ukraine, ou SAG-U, qui soutient à distance la défense du gouvernement de Kiev contre les troupes russes.

Des responsables américains, s'exprimant sous couvert d'anonymat, ont précédemment déclaré qu'au début du conflit, les planificateurs pensaient que la ligne de déconfliction pourrait être utile si les États-Unis devaient évacuer des Américains du territoire ukrainien occupé par la Russie.

Au début de la guerre, les États-Unis pensaient que la Russie pourrait être en mesure de capturer rapidement le territoire ukrainien, piégeant ainsi les citoyens américains avant qu'ils n'aient la possibilité de partir.

Un fonctionnaire avait émis l'hypothèse qu'il aurait également pu être utilisé si un avion de chasse russe poursuivait un avion ukrainien dans l'espace aérien polonais, ou si un missile russe traversait l'espace aérien de l'OTAN.