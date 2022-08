Exclusif-Les Etats-Unis vont envoyer 4,5 milliards de dollars supplémentaires à l'Ukraine pour les besoins budgétaires

Le financement, coordonné avec le département du Trésor américain par l'intermédiaire de la Banque mondiale, sera versé au gouvernement ukrainien par tranches, en commençant par un décaissement de 3 milliards de dollars en août, a déclaré l'USAID, l'Agence pour le développement international.

Cela fait suite aux transferts précédents de 1,7 milliard de dollars en juillet et de 1,3 milliard de dollars en juin, a précisé l'USAID. Washington a également fourni des milliards de dollars en soutien militaire, et prévoit un nouveau paquet d'armes d'un milliard de dollars sous peu.

Les fonds américains doivent aider le gouvernement ukrainien à maintenir ses fonctions essentielles, y compris l'assistance sociale et financière pour la population pauvre croissante, les enfants handicapés et les millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays, alors que la guerre s'éternise.

Les responsables ukrainiens estiment que le pays est confronté à un déficit budgétaire de 5 milliards de dollars par mois - soit 2,5 % du produit intérieur brut d'avant-guerre - en raison du coût de la guerre et de la baisse des recettes fiscales. Selon les économistes, cela fera gonfler le déficit annuel de l'Ukraine à 25 % du PIB, contre 3,5 % avant le conflit.

La Banque mondiale estime que 55 % des Ukrainiens vivront dans la pauvreté d'ici la fin 2023 en raison de la guerre et du grand nombre de personnes déplacées, contre 2,5 % avant le début de la guerre.

L'USAID a déclaré que l'appui budgétaire américain a permis au gouvernement ukrainien de maintenir l'approvisionnement en gaz et en électricité des hôpitaux, des écoles et d'autres infrastructures essentielles et de livrer aux citoyens les fournitures humanitaires dont ils avaient un besoin urgent.

Les fonds ont également permis de payer les travailleurs de la santé, les enseignants et autres fonctionnaires.

L'USAID a déclaré que des garanties solides avaient été mises en place par la Banque mondiale, ainsi que des chiens de garde tiers financés par l'USAID et intégrés au sein du gouvernement ukrainien pour s'assurer que les fonds sont dirigés là où ils doivent aller.

"Les États-Unis restent engagés à soutenir l'Ukraine et son peuple à la suite de la guerre non provoquée et injustifiée de la Russie", a déclaré l'USAID dans un communiqué.

L'injection d'argent frais pour l'Ukraine intervient alors que la guerre, que la Russie qualifie d'"opération militaire spéciale", s'étend sur un sixième mois, avec des millions d'Ukrainiens déplacés et les autorités qui mettent en garde contre de probables pénuries de gaz en hiver.

L'USAID est une agence fédérale indépendante qui reçoit les orientations générales de la politique étrangère du Secrétaire d'État.