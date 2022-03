Exclusif - Les banques disent à la Grande-Bretagne que l'interdiction de tous les épargnants russes ne fonctionnera pas -sources

Lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, le gouvernement a déclaré que "tous les Russes" seraient interdits de détenir des dépôts importants dans les banques britanniques, le Premier ministre Boris Johnson affirmant que cela faisait partie d'une stratégie visant à isoler Moscou.

Plus de 70 000 ressortissants nés en Russie vivent actuellement en Grande-Bretagne, selon les estimations du gouvernement, etLondres est depuis longtemps l'une des principales destinations de l'argent russe en Europe, de nombreuses familles d'élite s'installant dans la capitale.

Les sources du secteur bancaire ont déclaré à Reuters qu'elles craignaient que les propositions britanniques sur les dépôts russes n'enfreignent les lois sur l'égalité, qui interdisent la discrimination sur la base de la nationalité, dans le dernier défi au déploiement des sanctions contre Moscou.

"Ce qu'ils proposent est illégal, il n'y a aucun doute là-dessus", a déclaré un cadre bancaire, qui a eu des discussions avec le gouvernement sur les plans. "Cela ressemble à une annonce précipitée dont les conséquences n'ont pas été réfléchies".

Un porte-parole du gouvernement britannique s'est refusé à tout commentaire.

La Grande-Bretagne met en œuvre ce que le gouvernement a appelé le plus grand ensemble de sanctions jamais prises contre la Russie, y compris le gel des avoirs et l'interdiction de voyager pour des centaines de personnes et d'entités qu'il a accusées de soutenir le président Vladimir Poutine.

Mais certaines de ces mesures, comme l'interdiction générale imposée aux riches épargnants russes, sont encore à l'état de projet, ce qui alimente les doutes quant à l'efficacité des tentatives du Royaume-Uni pour faire pression sur Moscou et relâcher les liens avec la Russie qui ont conduit certains à surnommer sa capitale "Londongrad".

Le plan de dépôt bancaire est la seule mesure qui vise tous les Russes en Grande-Bretagne, et pas seulement ceux qui sont directement sanctionnés.

Les sources bancaires ont déclaré qu'elles avaient demandé des garanties qu'elles ne seraient pas poursuivies en justice si elles appliquaient les restrictions, considérées comme l'une des sanctions les plus profondes déposées depuis l'invasion de la Russie le 24 février, ont indiqué les sources.

De telles garanties, cependant, pourraient ne pas être possibles sans un changement de la loi et plus d'un mois après que les plafonds aient été proposés, aucune annonce n'a été faite sur la façon dont ils fonctionneront, y compris si les doubles nationaux seraient touchés ou comment les dépôts multiples dans de nombreuses banques seraient traités.

NE SONT PLUS LES BIENVENUS

Alors que le gouvernement a promis de sévir contre les richesses russes illicites, un nombre croissant de Russes qui n'ont pas été sanctionnés craignent d'être balayés eux aussi.

Un ressortissant russe, qui travaille à Londres depuis 16 ans et n'est pas la cible des sanctions, a déclaré qu'il envisagerait de partir si les plans étaient mis en œuvre.

"Si cela se produit, le message est très clair : nous ne sommes plus les bienvenus", a-t-il déclaré sous couvert d'anonymat.

Les régulateurs de l'Union européenne ont également demandé à certaines banques du bloc de passer au crible les transactions de tous les clients russes et biélorusses, y compris les résidents de l'UE, afin de s'assurer qu'elles ne sont pas utilisées pour contourner les sanctions occidentales.

La Russie affirme avoir lancé une "opération militaire spéciale" pour désarmer l'Ukraine, tandis que les pays occidentaux affirment que l'objectif de Moscou était de renverser rapidement le gouvernement de Kiev.

L'une des sources bancaires, qui a également demandé à ne pas être nommée, a déclaré que les discussions étaient en cours, mais que les responsables gouvernementaux n'avaient jusqu'à présent fourni aucun détail sur la manière de mettre en œuvre les interdictions.

Il a déclaré qu'il craignait que les restrictions ne mettent sa banque en infraction avec des lois telles que la loi sur les droits de l'homme, ce qui pourrait entraîner des poursuites judiciaires et la possibilité de verser des indemnités.

Les banquiers ont déclaré qu'ils étaient prêts à jouer leur rôle dans la lutte contre les oligarques sympathisants de Poutine, mais qu'ils souhaitaient que le gouvernement identifie d'abord ces personnes.

Toutes les sources bancaires qui ont parlé à Reuters ont déclaré que le plan nécessiterait d'importantes mises à jour de la technologie, des processus d'ouverture de compte et pourrait être trop complexe à mettre en œuvre.

Bien que les clients soient tenus de divulguer leur lieu de résidence lors de l'ouverture d'un compte, cela n'inclut généralement pas la fourniture de données sur la nationalité, a déclaré l'une d'entre elles.

Cela signifie que les banques devraient demander à tous les clients détenant plus de 50 000 livres de fournir des détails sur leur nationalité afin d'identifier les clients russes.

"Nous sommes évidemment prêts à travailler avec le gouvernement pour cibler les oligarques alignés sur Poutine", a déclaré la source. "Mais nous émettons des réserves quant à l'efficacité de cette mesure pour s'attaquer à ces acteurs, tout en portant atteinte aux intérêts de parties innocentes."