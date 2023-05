Exclusif - Les créanciers officiels du Ghana sont sur le point de donner des garanties de financement pour les négociations sur le réaménagement de la dette - sources

Les créanciers officiels du Ghana sont sur le point d'accorder des garanties de financement et de former un comité coprésidé par la France et la Chine, des étapes essentielles pour que le pays puisse décrocher un prêt de 3 milliards de dollars du Fonds monétaire international (FMI), ont déclaré des sources à Reuters.

Les créanciers bilatéraux du pays devraient formellement accorder des garanties de financement dès vendredi, confirmant ainsi qu'ils entameront des discussions pour accorder au Ghana l'allègement nécessaire pour rendre sa dette soutenable, ont déclaré les sources ayant une connaissance directe du processus, sous couvert d'anonymat. Ces assurances pourraient permettre au conseil d'administration du FMI d'approuver le prêt de 3 milliards de dollars la semaine prochaine, a déclaré l'une des sources. Les ministères des finances du Ghana et de la Chine n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Un porte-parole du FMI n'a pas répondu à une demande de commentaire. Le Club de Paris s'est refusé à tout commentaire. Le pays d'Afrique de l'Ouest se débat dans la pire crise économique qu'il ait connue depuis une génération. Il a fait défaut sur la majeure partie de sa dette extérieure en décembre et a procédé à un échange de dette intérieure en février. Les services du FMI ont approuvé le programme de soutien de 3 milliards de dollars en décembre, mais des garanties de financement de la part des créanciers officiels sont nécessaires avant que le conseil d'administration du Fonds n'approuve les décaissements. Comme d'autres pays émergents plus petits et plus risqués, tels que le Sri Lanka et la Zambie, le Ghana est confronté à un rééchelonnement de sa dette après que ses finances déjà tendues ont été mises à mal par les retombées économiques du COVID-19 et l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le pays négocie actuellement le remaniement de sa dette internationale dans le cadre de la plateforme du Groupe des 20, avec une dette de 5,4 milliards de dollars envers les créanciers officiels pouvant faire l'objet d'une restructuration, selon les données du gouvernement. Le pays est également en pourparlers pour retravailler 14,6 milliards de dollars de dette envers des créanciers privés étrangers.