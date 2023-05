Les dirigeants du Groupe des Sept (G7) prévoient de renforcer les sanctions à l'encontre de la Russie lors du sommet qu'ils tiendront au Japon cette semaine, en prenant des mesures visant l'énergie et les exportations qui contribuent à l'effort de guerre de Moscou, ont déclaré des responsables ayant une connaissance directe des discussions.

Les nouvelles mesures annoncées par les chefs d'État et de gouvernement lors des réunions qui se tiendront du 19 au 21 mai viseront à contourner les sanctions en impliquant des pays tiers, à compromettre la production future d'énergie de la Russie et à freiner les échanges commerciaux qui soutiennent l'effort de guerre de la Russie.

Par ailleurs, les responsables américains s'attendent également à ce que les membres du G7 acceptent d'ajuster leur approche des sanctions de manière à ce que, au moins pour certaines catégories de marchandises, toutes les exportations soient automatiquement interdites à moins qu'elles ne figurent sur une liste d'articles approuvés.

L'administration Biden a déjà fait pression sur les alliés du G7 pour qu'ils inversent l'approche du groupe en matière de sanctions, qui autorise aujourd'hui la vente de tous les produits à la Russie, à moins qu'ils ne figurent explicitement sur une liste noire.

Ce changement pourrait rendre plus difficile pour Moscou de trouver des failles dans le régime des sanctions.

Bien que les alliés n'aient pas convenu d'appliquer l'approche plus restrictive de manière générale, les responsables américains s'attendent à ce que, dans les domaines les plus sensibles pour l'armée russe, les membres du G7 adoptent une présomption selon laquelle les exportations sont interdites à moins qu'elles ne figurent sur une liste désignée.

Les domaines exacts dans lesquels ces nouvelles règles s'appliqueraient font encore l'objet de discussions.

"Vous devriez vous attendre à voir ce changement de présomption se produire dans un petit nombre de domaines, en particulier en ce qui concerne la base industrielle de défense de la Russie", a déclaré un fonctionnaire américain qui a refusé d'être nommé.

La formulation précise des déclarations conjointes des dirigeants du G7 doit encore faire l'objet de négociations et d'ajustements avant d'être publiée au cours du sommet. Le G7 comprend les États-Unis, le Japon, le Canada, la France, l'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni.

L'action des dirigeants du G7 à l'égard de la Russie intervient alors que les alliés occidentaux de l'Ukraine cherchent de nouveaux moyens de renforcer les sanctions déjà restrictives imposées à la Russie, qu'il s'agisse du contrôle des exportations, des restrictions en matière de visas ou du plafonnement des prix du pétrole, qui ont mis la pression sur le président russe Vladimir Poutine mais n'ont pas empêché l'invasion à grande échelle qui a commencé il y a plus d'un an.

Certains alliés des États-Unis se sont opposés à l'idée d'interdire le commerce de manière générale, puis d'accorder des exemptions catégorie par catégorie.

L'Union européenne, par exemple, a sa propre approche et négocie actuellement son onzième train de sanctions depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, dont la majeure partie vise les personnes et les pays qui contournent les restrictions commerciales existantes.

"L'approche parfois discutée consistant à tout interdire d'abord et à autoriser des exceptions ne fonctionnera pas selon nous", a déclaré un haut fonctionnaire du gouvernement allemand. "Nous voulons être très, très précis et nous voulons éviter les effets secondaires involontaires.

En attendant, tout changement de langage, y compris un langage spécifiant que certains échanges sont interdits à moins d'être spécifiquement exemptés, par les dirigeants du G7 ne conduira pas nécessairement à davantage d'interdictions immédiates ou même à un changement de la position de la Russie.

"Au moins le premier jour, ce changement de présomption ne modifie pas la substance de ce qui est autorisé, mais il est important pour la trajectoire à long terme de notre orientation et le caractère restrictif du régime global", a déclaré le responsable américain.

L'Ukraine, soutenue par les armes et l'argent de l'Occident, devrait lancer d'importantes opérations de contre-offensive dans les semaines à venir pour tenter de reprendre aux forces russes des parties de son territoire situées à l'est et au sud.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy s'est rendu en Europe cette semaine pour rencontrer le pape François ainsi que les dirigeants français, italien et allemand. Il devrait s'adresser aux dirigeants du G7, virtuellement ou en personne, lors de leur sommet à Hiroshima, ont indiqué les responsables.

Le mois dernier, l'ancien président russe Dmitri Medvedev a déclaré qu'une décision du G7 d'interdire les exportations vers l'Ukraine amènerait Moscou à mettre fin à un accord sur les céréales de la mer Noire qui permet des exportations vitales de céréales en provenance de l'Ukraine. La sécurité alimentaire au lendemain de la guerre devrait également être un thème majeur du G7.