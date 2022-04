Explicatif - Ce que vous devez savoir sur l'élection présidentielle en France

* QUE SE PASSE-T-IL QUAND ?

Quelque 48,7 millions de personnes sont inscrites sur les listes électorales. Les candidats qui arrivent en première et deuxième position passent au second tour le 24 avril.

- 8 heures (0600 GMT) : début du vote

- 1000 GMT et 1500 GMT : estimations du taux de participation

- 1700 GMT : fin du vote dans la plupart des endroits

- 1800 GMT : fin du scrutin dans les grandes villes

- 1800 GMT : publication des sondages de sortie

- Les résultats arrivent au compte-gouttes dans la soirée. En fin de soirée, on s'attend à ce que les candidats aient reconnu leur défaite ou, pour les deux premiers, qu'ils aient fait des discours pour rallier les électeurs en vue du second tour.

* QUI VA GAGNER ?

- Les sondages d'opinion donnent le président Emmanuel Macron gagnant pour sa réélection. Mais ils lui donnent un avantage beaucoup plus étroit que lors de son élection en 2017 et il doit faire face à une forte concurrence de Marine Le Pen, de l'extrême droite.

* POURQUOI EST-CE IMPORTANT ?

- Les deux principaux candidats, Macron et Le Pen, ont des vues très différentes de la politique étrangère de la France et de la façon de traiter avec la Russie, ainsi qu'avec l'Union européenne. Ils ont également des positions très différentes sur la façon de s'attaquer aux finances publiques ou de traiter avec les investisseurs étrangers.

Une victoire de Macron serait synonyme de continuité pour la France, une victoire de Le Pen annoncerait des changements majeurs.

- Maintenant que la Grande-Bretagne a quitté l'UE, la France est la principale puissance militaire du bloc. C'est aussi la deuxième économie incontestée de l'UE, et le départ d'Angela Merkel en tant que chancelière allemande a donné à Macron un rôle plus important en Europe. Une victoire de Le Pen pourrait mettre la France sur une trajectoire de collision avec ses partenaires de l'UE.

- Le paysage politique français ressent encore les ondes de choc de l'élection de Macron en 2017, et la reconstruction de la droite et de la gauche dépendra en grande partie du déroulement des élections présidentielles et parlementaires.

* QUELS SONT LES PRINCIPAUX ENJEUX POUR LES ÉLECTEURS ?

- Les sondages d'opinion montrent que le pouvoir d'achat est la principale préoccupation des électeurs, dans un contexte de forte hausse des prix de l'énergie et d'inflation croissante. Mme Le Pen a réussi à axer sa campagne sur ce point.

- La campagne électorale a débuté dans un contexte de guerre en Ukraine. Les sondages ont montré un coup de pouce initial pour Macron, mais celui-ci s'est estompé.

- Les sondages montrent que les électeurs sont mécontents de la politique économique de Macron, mais le chômage est à son plus bas niveau depuis des années et les personnes interrogées ne pensent pas que l'un de ses adversaires ferait mieux.

- La façon dont Macron a géré la pandémie de coronavirus pourrait également jouer un rôle, à un moment où les restrictions ont été largement levées mais où le nombre de cas de COVID-19 augmente à nouveau.

* CE QU'IL FAUT SURVEILLER :

- L'incertitude des électeurs. Les sondages d'opinion montrent que beaucoup ne savent pas pour qui ils vont voter, et le taux de participation pourrait bien être beaucoup plus faible que d'habitude, ce qui ajoute encore à l'incertitude.

- Un bouleversement potentiel ? Depuis des semaines, les sondages indiquent que Macron arriverait en tête du premier tour devant Le Pen, les deux se qualifiant pour un second tour. Jean-Luc Mélenchon, de l'extrême gauche, est troisième dans les sondages, à quelques points de Le Pen.

- Des opérations avant un second tour. Eric Zemmour, de l'extrême droite, se ralliera-t-il à Le Pen ? Le "front républicain", où les électeurs de la majorité finissent par se rallier à tout candidat face à l'extrême droite, appartient-il au passé ?

* DATES CLÉS

10 avril - Premier tour de l'élection présidentielle

24 avril - Deuxième tour organisé entre les deux premiers candidats.

13 mai - Date limite d'entrée en fonction du nouveau président.

12 et 19 juin - Élection parlementaire.