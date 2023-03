Explicatif - Journée internationale de la femme : date, histoire et thème de cette année

QU'EST-CE QUE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME ?

La JIF est un événement annuel visant à célébrer les réalisations des femmes et à faire avancer les droits. Elle trouve ses racines dans les mouvements socialistes et ouvriers américains du début du 20e siècle, notamment lorsque les femmes se battaient pour de meilleures conditions de travail et le droit de vote.

La première célébration enregistrée a eu lieu en 1911 en Autriche, au Danemark, en Allemagne et en Suisse, lorsque plus d'un million de personnes se sont rassemblées pour soutenir les droits des femmes.

Depuis lors, l'événement a grandi non seulement en taille mais aussi en portée. L'accent a été mis sur des questions allant de la violence contre les femmes à la parité sur le lieu de travail.

Bien qu'aucun groupe ne soit propriétaire de l'événement, les Nations Unies sont souvent à l'avant-garde des célébrations après avoir reconnu officiellement la JIF en 1977. Cependant, les célébrations dans le monde sont généralement décentralisées, bien que certains pays reconnaissent la JIF comme un jour férié, notamment la Chine, la Russie et l'Ouganda.

QUEL EST LE THÈME DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME DE CETTE ANNÉE ?

Le thème choisi par l'ONU cette année est "DigitALL : Innovation et technologie pour l'égalité des sexes". Le sujet souligne comment la technologie est cruciale pour faire avancer les droits, mais un fossé numérique croissant entre les sexes a un impact sur tout, des opportunités d'emploi des femmes à la sécurité en ligne.

Selon l'ONU, 259 millions de femmes de moins que d'hommes ont accès à l'internet, et les femmes sont largement sous-représentées dans les carrières scientifiques, technologiques, d'ingénierie et de mathématiques.

"L'intégration des femmes dans la technologie donne lieu à des solutions plus créatives et offre un plus grand potentiel d'innovations qui répondent aux besoins des femmes et favorisent l'égalité des sexes", peut-on lire sur le site de l'ONU. "Leur manque d'inclusion, en revanche, entraîne des coûts massifs".

Les thèmes précédents de l'ONU comprenaient le changement climatique, les femmes rurales et le VIH/sida.

POURQUOI LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME EST-ELLE IMPORTANTE ?

Si le thème de l'ONU cette année souligne l'évolution de la lutte pour l'égalité des sexes au XXIe siècle, les célébrations dans le monde entier sont également axées sur des problèmes de longue date, notamment la pauvreté et la violence.

Selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé publié en 2021, près d'une femme sur trois dans le monde subit des violences physiques ou sexuelles au cours de sa vie, une question qui est liée aux opportunités économiques des femmes, à l'accès à l'éducation sexuelle et aux droits reproductifs.

Ces dernières années, il y a également eu une poussée pour rendre la JIF plus inclusive des femmes racialisées ainsi que des personnes transgenres, non binaires et non conformes au genre, puisque le premier mouvement était largement axé sur les femmes blanches cisgenres luttant pour le droit de vote.

Si la JIF est l'occasion de sensibiliser les gens aux lacunes en matière de droits, les organisateurs profitent également de cette journée pour célébrer les progrès et les réalisations de chaque femme.