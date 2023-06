La prolongation, le mois prochain, d'un accord permettant d'exporter en toute sécurité, en temps de guerre, des céréales et des engrais à partir de trois ports ukrainiens de la mer Noire pourrait dépendre de la réouverture d'un oléoduc acheminant de l'ammoniac russe vers l'un de ces ports ukrainiens.

LES ACCORDS

Les Nations unies et la Turquie ont négocié l'initiative sur les céréales de la mer Noire pour une durée initiale de 120 jours en juillet dernier, afin de contribuer à la lutte contre la crise alimentaire mondiale aggravée par l'invasion de l'Ukraine par Moscou, l'un des principaux exportateurs de céréales au monde. Elle a été prolongée trois fois depuis, la dernière fois jusqu'au 17 juillet.

L'Ukraine a exporté plus de 31 millions de tonnes, principalement de maïs et de blé, dans le cadre de cet accord. L'initiative sur les céréales de la mer Noire permet également d'exporter en toute sécurité de l'ammoniac, un ingrédient clé des engrais à base de nitrate, mais aucune cargaison n'a encore été expédiée.

Pour convaincre la Russie d'accepter l'initiative sur les céréales de la mer Noire, un pacte de trois ans a également été conclu en juillet dernier, dans lequel les Nations unies ont accepté d'aider Moscou à surmonter tout obstacle à ses propres expéditions de denrées alimentaires et d'engrais.

Bien que les exportations russes de denrées alimentaires et d'engrais ne soient pas soumises aux sanctions occidentales imposées après l'invasion de l'Ukraine en février 2022, Moscou affirme que les restrictions en matière de paiement, de logistique et d'assurance ont constitué un obstacle aux expéditions.

AMMONIE

Un pipeline utilisé par la Russie pour pomper jusqu'à 2,5 millions de tonnes d'ammoniac par an pour l'exportation mondiale vers le port ukrainien de Pivdennyi sur la mer Noire depuis Togliatti sur la Volga, dans l'ouest de la Russie, a été fermé depuis l'invasion de l'Ukraine par Moscou.

Selon l'Agence internationale de l'énergie, il s'agit du plus long pipeline d'ammoniac au monde, d'une longueur d'environ 2 470 kilomètres (1 534 miles).

Les autorités ukrainiennes ont déclaré que les travailleurs auraient besoin d'environ 30 jours pour préparer le pipeline à pomper à nouveau de l'ammoniac.

UKRAINE

L'initiative sur les céréales de la mer Noire couvre la "sécurité de la navigation pour l'exportation de céréales et de denrées alimentaires connexes ainsi que d'engrais, y compris l'ammoniac" à partir des ports ukrainiens de la mer Noire d'Odessa, de Chornomorsk et de Pivdennyi, connu en russe sous le nom de Yuzhny.

L'Ukraine a fait valoir que le libellé de l'accord ne couvrait pas le transit de l'ammoniac russe à travers l'Ukraine. Une source gouvernementale ukrainienne a déclaré à Reuters que Kiev envisagerait de redémarrer le gazoduc en échange d'un élargissement de l'accord sur les céréales de la mer Noire afin d'y inclure davantage de ports et de produits de base.

RUSSIE

La Russie a déclaré que le transit de l'ammoniac "même s'il n'est pas explicité littéralement, est impliqué par la logique de l'accord". Moscou a déclaré qu'elle était "prête sans délai, en quelques jours" à redémarrer le pipeline d'ammoniac.

Jusqu'au redémarrage du pipeline d'ammoniac, Moscou a déclaré qu'elle limiterait le nombre de navires autorisés à se rendre au port de Pivdennyi dans le cadre de l'accord sur la mer Noire, a déclaré l'ONU.

Les données de l'ONU montrent qu'aucun navire n'a visité le port de Pivdennyi depuis plus de trois semaines.

Dans le cadre de l'initiative sur les grains de la mer Noire, un centre de coordination conjoint situé à Istanbul et composé de représentants de l'Ukraine, de la Russie, de la Turquie et de l'ONU se met d'accord sur les navires à enregistrer et effectue des inspections à l'entrée et à la sortie des eaux turques.

PROPOSITION DE L'ONU POUR RELANCER LE PIPELINE D'AMMONIAC

En septembre, Reuters a rapporté que les Nations Unies ont proposé que le gaz ammoniac appartenant au producteur d'engrais russe Uralchem soit acheminé par gazoduc jusqu'à la frontière entre la Russie et l'Ukraine.

À la frontière, il serait acheté par le négociant en matières premières Trammo, dont le siège est aux États-Unis, selon la proposition. Trammo a été contacté par les Nations unies pour participer à ce projet et est heureux de coopérer, a déclaré l'entreprise dans un communiqué envoyé par courriel.

Les Nations unies n'ont eu de cesse de réclamer la réouverture du pipeline d'ammoniac.

Reuters a rapporté la semaine dernière que l'ONU avait proposé que Kiev, Moscou et Ankara entament les travaux préparatoires à la réouverture du pipeline, tout en menant des discussions parallèles pour élargir l'accord sur la mer Noire afin d'inclure davantage de ports ukrainiens et d'autres cargaisons.