Explicatif - La Russie déploie un plan d'annexion de l'Ukraine

QUI VEUT UN RÉFÉRENDUM ?

Les républiques autoproclamées de Donetsk (RPD) et de Louhansk (RPL), que le président Vladimir Poutine a reconnues comme des États indépendants juste avant l'invasion du 24 février, ont déclaré vouloir organiser des référendums sur l'adhésion à la Russie du 23 au 27 septembre, soit de vendredi à mardi.

Les régions de Kherson et de Zaporizhzhia, qui n'ont pas encore été reconnues comme des États indépendants par la Russie, ont également déclaré qu'elles organiseraient leurs propres votes. La Russie ne contrôle entièrement aucune des quatre régions, la région de Donetsk n'étant aux mains des Russes qu'à hauteur de 60 % environ.

COMBIEN DE TERRITOIRES L'UKRAINE POURRAIT-ELLE PERDRE ?

Le territoire que la Russie contrôle s'étend sur plus de 90 000 km carrés, soit environ 15 % de la superficie totale de l'Ukraine, ce qui équivaut à la taille de la Hongrie ou du Portugal.

La Russie a annexé la Crimée en 2014. Avec la Crimée et le territoire des quatre autres régions, la Russie gagnerait une superficie à peu près équivalente à celle de l'État américain de Pennsylvanie.

QUELLE EST LA SIGNIFICATION ?

Si la Russie va de l'avant avec les référendums et rattache les quatre régions à la Russie, alors l'Ukraine - et potentiellement ses soutiens occidentaux aussi - se battrait, du point de vue russe, contre la Russie elle-même.

Cela augmenterait le risque d'une confrontation militaire directe entre la Russie et l'alliance militaire de l'OTAN, un scénario qui, selon le président Joe Biden, pourrait conduire à une troisième guerre mondiale, car les membres de l'OTAN fournissent des armes et des renseignements à l'Ukraine.

En tant que telle, une action précipitée de la Russie pour annexer officiellement une autre grande partie du territoire ukrainien constituerait une escalade majeure quelques jours seulement après la défaite russe sur le champ de bataille, potentiellement la plus importante de la guerre dans le nord-est de l'Ukraine.

La doctrine nucléaire de la Russie autorise l'utilisation de telles armes si elle est attaquée avec des armes nucléaires ou d'autres armes de destruction massive, ou si l'État russe est confronté à une menace existentielle provenant d'armes conventionnelles.

Tout en faisant monter les enjeux de la confrontation, Poutine pourrait également annoncer des mesures supplémentaires. Mardi, les actions russes ont plongé à leur plus bas niveau en un mois, Moscou ayant ravivé les craintes d'une loi martiale avec une nouvelle législation qui durcit les sanctions pour le personnel militaire.

À moins que l'Ukraine n'accepte de cesser de se battre pour son territoire perdu, la Russie devrait alors engager d'importantes forces militaires pour défendre les régions nouvellement annexées - qui ne sont toujours pas entièrement sous contrôle russe.

"Poutine a fait un pari sur l'escalade", a déclaré Tatiana Stanovaya, fondatrice du cabinet d'analyse politique R.Politik.

"Tout ce discours sur des référendums immédiats est un ultimatum absolument sans équivoque de la Russie à l'Ukraine et à l'Occident."

QUE DIT L'UKRAINE ?

L'Ukraine a déclaré que la menace de référendums était un "chantage naïf" et un signe que la Russie avait peur.

"C'est à cela que ressemble la peur de la défaite. L'ennemi a peur, et obscurcit primitivement", a déclaré Andriy Yermak, chef de cabinet du président ukrainien Volodymyr Zelenskiy.

L'Ukraine affirme qu'elle n'aura de cesse que chaque soldat russe soit éjecté de son territoire. Kiev affirme qu'elle n'acceptera jamais le contrôle russe sur son territoire et a appelé l'Occident à fournir des armes plus nombreuses et de meilleure qualité pour combattre les forces russes.

QUE S'EST-IL PASSÉ EN CRIMÉE ?

Le conflit dans l'est de l'Ukraine a commencé en 2014 après qu'un président pro-russe a été renversé lors de la révolution ukrainienne de Maidan et que la Russie a annexé la Crimée.

Après que les forces russes ont pris le 27 février 2014 le contrôle de la Crimée, qui a une majorité ethnique russe et a été transférée à l'Ukraine à l'époque soviétique, un référendum sur l'adhésion à la Russie a été organisé le 16 mars.

Les dirigeants de la Crimée ont déclaré avoir voté à 97 % pour la sécession de l'Ukraine et le rattachement à la Russie. La Russie a officiellement ajouté la Crimée le 21 mars, moins d'un mois après l'invasion. Kiev et l'Occident ont déclaré que le référendum violait la constitution ukrainienne et le droit international.