La Russie exige que l'Occident lève les obstacles à ses exportations de céréales et d'engrais lors des discussions en cours en Turquie jeudi sur l'extension d'un accord permettant des exportations sûres de produits agricoles de la mer Noire à partir de trois ports ukrainiens.

Pour en savoir plus sur les exportations de blé de la Russie

QUE VEUT MOSCOU ?

Les demandes de Moscou pour renouveler l'accord qui, selon elle, a surtout profité à l'Ukraine, comprennent la reconnexion de la Banque agricole russe (Rosselkhozbank) au système de paiement mondial SWIFT et le déblocage des actifs à l'étranger des exportateurs russes de denrées alimentaires et d'engrais.

Elle souhaite également la remise en service d'un pipeline d'ammoniac qui relie son territoire à Odesa, en Ukraine.

L'ammoniac est un intrant essentiel pour les engrais à base d'azote. Pour la plupart des cultures, ces engrais sont bien plus importants que les engrais à base de phosphate et de potasse.

L'OCCIDENT A-T-IL SANCTIONNÉ LES EXPORTATIONS RUSSES D'ENGRAIS ?

Les pays occidentaux n'ont pas imposé de sanctions sur les exportations d'aliments et d'engrais russes en réponse à l'invasion de l'Ukraine par Moscou l'année dernière, mais Moscou affirme que ses exportations sont entravées parce que les sanctions empêchent les négociants de traiter les paiements russes ou d'obtenir des navires et des assurances.

En outre, certaines personnes liées à de grandes entreprises d'engrais, telles que le fondateur d'EuroChem, Andrey Melnichenko, Dmitry Mazepin d'Uralchem et Viatcheselav Kantor d'Acron Group, ont été placées sur les listes de sanctions de l'Union européenne.

Ces sanctions ont compliqué les activités des entreprises et plus de 400 000 tonnes d'engrais ont été initialement bloquées dans les ports de l'Union européenne, bien qu'une partie ait été débloquée et exportée vers l'Afrique.

QUE MONTRENT LES DONNÉES SUR LES EXPORTATIONS ?

Selon l'agence Argus, la Russie, qui détient environ 20 % du marché mondial de l'urée, a expédié 7,9 millions de tonnes d'engrais azotés l'année dernière, soit une hausse de 12 % par rapport à 2021.

La Russie est également un exportateur clé d'engrais à base de potassium, le phosphate diammonique et le phosphate monammonique (DAP et MAP), avec une part de marché mondial d'environ 15 %. Ses expéditions ont augmenté de 9 % l'année dernière par rapport à l'année précédente, pour atteindre un peu plus de 4 millions de tonnes.

Les exportations russes d'engrais à base de potassium, le muriate de potasse (MOP), ont toutefois chuté de 37 % en 2022, selon Argus, et la Russie n'a pas exporté d'ammoniac depuis le début de la guerre, car son oléoduc, qui passe par le port ukrainien de Pivdennyi (Yuzhny), sur la mer Noire, est toujours fermé.

La Russie détient environ 30 % du marché mondial des exportations d'ammoniac et de MOP, ce qui en fait respectivement le premier et le troisième exportateur mondial.

QUELLE EST L'IMPORTANCE DE LA RUSSIE EN TANT QUE PRODUCTEUR D'ENGRAIS ?

La Russie est l'un des principaux producteurs et exportateurs mondiaux d'engrais contenant de la potasse, du phosphate et de l'azote. Elle produit plus de 50 millions de tonnes par an, soit 13 % du total mondial.

Pour obtenir une ventilation de la part de marché mondiale de la Russie dans différents produits d'engrais

QUEL EST L'IMPACT DU CONFLIT SUR LES PRIX MONDIAUX DES ENGRAIS ?

Dans les mois qui ont suivi l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février, les prix de référence des engrais clés tels que le phosphate diammonique et l'urée ont atteint respectivement des sommets de la décennie et des records.

Cependant, ils ont aujourd'hui perdu environ 50 % par rapport à ces sommets, car les exportations russes ont atteint des niveaux normaux, de nouvelles capacités ont été mises en service, une grande partie de la production de l'UE, précédemment réduite, a repris, et la demande reste faible.

Les prix du MOP à base de potassium sont quant à eux en baisse d'environ 60 % par rapport à leurs sommets de 2022, principalement en raison de la faiblesse de la demande, selon Argus, qui note que la baisse des prix s'est produite alors que les exportations russes de MOP ont chuté de 37 % l'année dernière.