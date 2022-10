Explicatif - Pourquoi les drones posent un défi différent de celui des missiles pour l'Ukraine

Les deux sont des types d'aéronefs qui volent vers une cible et explosent une fois arrivés à destination, mais ils représentent des menaces différentes.

Les missiles, qui coûtent chacun des centaines de milliers ou des millions de dollars, volent vite, sont difficiles à abattre et transportent une énorme charge explosive. Mais pour l'instant, la plus grande menace pourrait venir des drones - petits, lents, bon marché et faciles à abattre, mais si nombreux qu'ils se présentent en essaims.

Voici quelques-unes des différences.

MISSILES

La Russie a peut-être utilisé des munitions valant des centaines de millions de dollars en une seule journée, le 10 octobre, lorsque Poutine a signalé sa nouvelle tactique par les plus grandes frappes aériennes depuis le début de la guerre, en tirant plus de 80 missiles de croisière sur des cibles en Ukraine.

Les missiles russes Kalibr sont censés être capables de voler jusqu'à 2 000 km, de descendre sur leurs cibles à plusieurs fois la vitesse du son et de transporter des ogives de plus de 400 kg, dont potentiellement des armes nucléaires.

Ils sont conçus pour détruire des cibles militaires de grande valeur, bien protégées, telles que des navires de guerre ou des centres de commandement ennemis. Les abattre nécessite des défenses aériennes sophistiquées, qui conviennent mieux à la défense de cibles spécifiques et importantes qu'à la protection d'une vaste zone.

Kiev affirme avoir abattu plus de la moitié des missiles tirés par la Russie au cours des dernières semaines. Mais lors de l'énorme volée initiale du 10 octobre, la Russie a tué au moins 19 personnes et a coupé l'électricité dans des pans entiers de l'Ukraine.

Bien que les analystes occidentaux ne sachent pas exactement combien de missiles il reste à Moscou, son approvisionnement est limité, ce qui rend la poursuite des frappes à une telle échelle insoutenable.

Les pays occidentaux ont promis des systèmes de défense antimissile avancés supplémentaires, tels que le système américain NASAMS, qui devraient être livrés dans les mois à venir et que Washington dit être en train d'accélérer. La semaine dernière, l'Allemagne a envoyé le premier des quatre systèmes de défense aérienne IRIS-T à l'Ukraine.

DRONES

Les véhicules aériens sans pilote, ou drones, peuvent être utilisés pour la surveillance ou comme plate-forme pour tirer des munitions au sol. Mais la façon la plus simple d'utiliser un drone comme arme est de le faire voler droit sur une cible et de la faire exploser.

Les drones dits "kamikazes", tels que le Shahed iranien, peuvent coûter individuellement aussi peu qu'une petite voiture. La Russie a déjà utilisé des centaines d'entre eux contre l'Ukraine au cours des dernières semaines, et on pense qu'elle en a acquis jusqu'à 2 000 auprès de l'Iran.

Chaque drone vole assez lentement pour être abattu du ciel avec un fusil bien visé, et ne transporte qu'une petite charge explosive équivalente à un obus d'artillerie. Mais ils peuvent parcourir des centaines de kilomètres.

Kiev affirme avoir abattu la grande majorité d'entre eux - le président Volodymyr Zelenskiy a déclaré mercredi que l'Ukraine avait abattu pas moins de 233 drones Shahed au cours du mois dernier.

Mais en raison de leur faible coût, ils peuvent être envoyés en essaim, ce qui rend difficile d'empêcher un ou deux d'entre eux de passer, de tuer des civils dans des immeubles résidentiels ou d'endommager des cibles éparses telles que des sous-stations électriques.

Les défenses aériennes avancées utilisées pour protéger les cibles de grande valeur contre les missiles ne sont pas idéalement adaptées pour arrêter les drones bon marché : un essaim entier de drones peut coûter moins cher qu'un missile sol-air utilisé pour en éliminer un seul.

À la place, les systèmes défensifs anti-drones spécialisés utilisent des capteurs qui peuvent les "entendre" arriver et les abattre depuis le sol, avec un logiciel d'intelligence artificielle pour aider à les détecter et à les suivre.

Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré cette semaine que l'alliance occidentale allait envoyer des défenses anti-drones en Ukraine dans les prochains jours, sans toutefois donner de détails.