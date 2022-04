Explicatif - Qu'est-ce que les armes chimiques et sont-elles illégales ?

La production, l'utilisation et le stockage d'armes chimiques sont interdits par la Convention sur les armes chimiques (CAC) de 1997. Seuls l'Égypte, la Corée du Nord et le Sud-Soudan n'ont pas signé ou ratifié ce traité international de contrôle des armes. Israël l'a signé mais pas ratifié.

La convention est supervisée par l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) à La Haye, qui peut déterminer si des produits chimiques toxiques ont été utilisés comme armes et, depuis mi-2018, identifier les auteurs en Syrie.

En vertu du traité, l'utilisation des toxines "répertoriées" les plus dangereuses et de leurs précurseurs est interdite. Cela inclut les agents neurotoxiques sarin, VX et Novichok, développé à l'époque soviétique, ainsi que le poison ricin et l'agent vésicant moutarde au soufre.

Une arme chimique est "tout produit chimique qui, par son action chimique sur les processus vitaux, peut causer la mort, une incapacité temporaire ou des dommages permanents" en raison de ses propriétés toxiques, indique l'OIAC. Un produit chimique non contrôlé, tel que le chlore, pourrait également devenir une arme chimique s'il est utilisé dans un conflit.

Bien que condamné par les groupes de défense des droits de l'homme, le phosphore blanc n'est pas interdit par la CAC. Les armes à sous-munitions non plus, qui relèvent d'un traité international distinct.

UTILISATION PASSÉE

L'ypérite sulfureuse a été déployée pour la première fois à grande échelle à Ypres, en Belgique, pendant la Première Guerre mondiale, où environ 90 000 personnes sont mortes en raison de leur exposition aux armes chimiques.

Des milliers de Kurdes ont été tués, dont beaucoup de femmes et d'enfants, lors d'une attaque chimique à grande échelle à Halabja en mars 1988 pendant la guerre Iran-Irak.

En 1995, au Japon, un culte apocalyptique a libéré du sarin dans le métro de Tokyo, tuant 13 personnes et rendant des milliers d'autres malades.

Après des décennies de faible utilisation, des bombes barils au sarin et au chlore ont été utilisées systématiquement sur le champ de bataille pendant la guerre civile en Syrie, tuant ou blessant des milliers de personnes. Environ 150 cas sont en cours d'investigation par l'OIAC et 20 utilisations ont été confirmées.

Il s'est avéré que les forces syriennes soutenues par la Russie, et dans une moindre mesure les combattants de l'État islamique, ont utilisé des armes chimiques au cours de la guerre qui a duré une décennie.

La Russie et la Syrie nient avoir utilisé des armes chimiques et accusent plutôt les groupes rebelles et les opposants politiques, ou affirment que les attaques ont été mises en scène pour les impliquer faussement.

La plus grande attaque unique en Syrie a eu lieu en août 2013, dans la Ghouta, dans la banlieue de Damas, lorsque des centaines de personnes ont été tuées dans une attaque au gaz sarin, largement imputée par les gouvernements occidentaux aux forces gouvernementales syriennes.

La Russie a été blâmée par les États à l'OIAC pour deux attaques à l'agent neurotoxique Novichok, l'une contre l'ancien officier du renseignement militaire russe Sergei Skripal et sa fille en Grande-Bretagne en mars 2018 et une autre contre un critique du président russe Vladimir Poutine, Alexei Navalny, en Sibérie en août 2020.

En avril 2021, la Syrie a été privée de son droit de vote par les États membres de l'OIAC après qu'il a été constaté que ses forces ont utilisé à plusieurs reprises des gaz toxiques pendant la guerre civile. Damas n'a pas déclaré plusieurs substances interdites trouvées par les inspecteurs.

UKRAINE

Mardi, Kiev a déclaré qu'elle vérifiait les informations selon lesquelles les forces russes avaient utilisé des armes chimiques dans la ville portuaire assiégée de Mariupol.

L'Ukraine avait précédemment exprimé ses craintes que les forces russes puissent utiliser des produits chimiques interdits, tout comme les États-Unis. Ni l'un ni l'autre n'a fourni de preuves pour étayer ces inquiétudes.

La Russie a officiellement détruit des tonnes d'armes chimiques déclarées à l'OIAC. Mais Moscou s'est opposée à plusieurs reprises aux gouvernements occidentaux qui la rendent responsable des incidents liés aux armes chimiques de Skripal et Navalny.

En octobre, 45 membres de l'OIAC ont appelé la Russie à clarifier son implication présumée dans l'empoisonnement de Navalny, dans lequel Moscou nie également avoir joué un rôle.

Le Novichok, développé dans les années 1970 en Union soviétique, a été ajouté à la liste des produits chimiques répertoriés de l'OIAC et était interdit depuis juillet 2020.

La Russie et l'Ukraine sont toutes deux membres de l'OIAC, où les États se divisent selon des lignes politiques sur la guerre en Syrie. Moscou a cherché à limiter le pouvoir de l'organisation à identifier les auteurs d'attaques aux armes chimiques, tant à La Haye qu'aux Nations unies.

Les États-Unis ont fait don de 250 000 $ à l'OIAC dans le cadre des efforts visant à fournir à l'Ukraine des fournitures et des équipements au cas où la Russie déploierait des armes chimiques.