Explicatif - Quand la Corée du Nord testera-t-elle une arme nucléaire ?

La Corée du Nord a terminé tous les préparatifs techniques pour un nouvel essai dans les tunnels souterrains du site d'essais nucléaires de Punggye-ri, qui est fermé depuis 2018, laissant la question du calendrier entre les mains du leader Kim Jong Un, ont déclaré des responsables sud-coréens.

Voici ce que les responsables et les analystes étrangers ont dit sur le moment et la raison pour lesquels la Corée du Nord pourrait reprendre ses essais, sur le type d'engin qu'elle pourrait faire exploser et sur la réaction internationale possible.

QUAND PROCÉDERONT-ILS À DES ESSAIS ?

Seule la Corée du Nord le sait. Et les observateurs disent que même à l'intérieur du pays, il y a de fortes chances que seul Kim ou son entourage ait une idée du moment exact.

La Corée du Nord est une cible particulièrement difficile pour les espions américains et étrangers, qui ont déjà été pris au dépourvu par certaines avancées du pays, notamment l'essai d'une bombe à hydrogène présumée et le lancement de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) capables de frapper jusqu'aux États-Unis, tous deux en 2017.

"Nous avons généralement une assez bonne idée de leurs capacités que nous pouvons détecter à partir de satellites ou d'autres renseignements techniques, mais tant de choses se résument à ce qui est dans l'esprit de Kim Jong Un. Et ça, nous ne le savons pas vraiment", a déclaré un responsable militaire occidental à Séoul, qui a refusé d'être nommé en raison de la sensibilité de la question.

Des images satellites ont montré que la Corée du Nord travaillait cette année à la restauration de certains des tunnels qui avaient été fermés en 2018, lorsque Pyongyang a déclaré un moratoire auto-imposé sur les essais d'armes nucléaires. Kim, cependant, a déclaré qu'il ne se sentait plus lié par ce moratoire, les pourparlers de dénucléarisation étant au point mort depuis 2019.

Une fenêtre possible pour un essai pourrait se situer entre le congrès du Parti communiste chinois, qui commence le 16 octobre, et les élections de mi-mandat aux États-Unis le 7 novembre, ont déclaré le mois dernier des parlementaires sud-coréens informés par leur agence d'espionnage.

D'autres considérations qui pourraient guider la réflexion de Kim sont la situation du COVID-19 dans le pays, la guerre en Ukraine, les fêtes locales et les signaux émis par les partenaires en Chine et en Russie, selon les analystes.

POURQUOI ET QUE TESTERAIENT-ILS ?

Si la Corée du Nord reprend ses essais nucléaires, cela pourrait inclure le développement d'ogives plus petites destinées à être utilisées sur le champ de bataille - et non à attaquer des villes - et conçues pour s'adapter à des missiles à courte portée tels que celui testé le week-end dernier, selon les analystes.

La plus récente vague de tests de missiles a impliqué des unités destinées à faire fonctionner des armes nucléaires tactiques, y compris une paire de missiles de croisière "stratégiques" lancés mercredi, selon les médias d'État nord-coréens.

Des dispositifs plus petits pourraient également permettre à la Corée du Nord d'installer plusieurs ogives sur un ICBM, permettant à un seul missile de frapper plusieurs cibles et de compliquer la défense antimissile.

La Corée du Nord a également déclaré vouloir déployer des armes nucléaires beaucoup plus grandes, de sorte que les analystes estiment que cela pourrait être en préparation.

"Ils n'ont effectué qu'un nombre assez limité d'essais nucléaires", a déclaré Vann Van Diepen, un ancien expert de la Corée au sein du gouvernement américain qui travaille désormais avec le projet 38 North. "Et tout développeur d'armes... voudrait avoir beaucoup plus de tests à son actif pour avoir la plus grande confiance possible dans le fait que ces armes vont fonctionner."

Kim cherche également à légitimer son programme d'armement et pourrait utiliser un test pour accroître la pression sur Washington alors que celle-ci a les mains pleines avec la guerre en Ukraine et d'autres crises, a déclaré le responsable militaire occidental.

QUELLE SERAIT LA RÉACTION ?

Les États-Unis et leurs alliés en Asie ont juré qu'une reprise des essais nucléaires "serait accueillie par une réponse forte et résolue de l'ensemble du gouvernement", mais n'ont pas donné de détails. Les essais de missiles ont donné lieu à des sanctions unilatérales et à des démonstrations de force militaire, notamment des exercices conjoints et le déploiement d'un porte-avions américain.

Les précédents essais nucléaires de la Corée du Nord ont également entraîné des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies qui ont imposé des sanctions, soutenues à l'époque par la Chine et la Russie.

Ces deux pays ont toutefois bloqué les tentatives plus récentes d'imposer de nouvelles résolutions du Conseil de sécurité.

Les analystes affirment que ni Pékin ni Moscou ne sont susceptibles d'accueillir favorablement un nouvel essai, mais qu'il est peu probable qu'ils soutiennent de nouvelles sanctions majeures.

"Ils ne seraient probablement pas enthousiastes. Mais je pense que c'est moins un problème pour eux aujourd'hui qu'il y a cinq ou dix ans en raison de la nature de leurs relations avec les États-Unis", a déclaré M. Van Diepen.