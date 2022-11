Explicatif - "Un coup de chance" à la centrale nucléaire ukrainienne

Les bombardements répétés de la centrale dans le sud de l'Ukraine ont suscité des inquiétudes quant à la possibilité d'un grave accident à seulement 500 km (300 miles) du site du pire accident nucléaire au monde, la catastrophe de Chornobyl en 1986.

Voici ce que nous savons de l'incident :

QUE S'EST-IL PASSÉ ?

Le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a déclaré que la centrale a subi les bombardements les plus intenses de ces derniers mois samedi, peu après 18 heures, heure locale, et dimanche à 9 h 15.

Il y a eu plus d'une douzaine d'explosions en 40 minutes, selon l'AIEA.

Les experts de l'AIEA ont signalé "des dommages en plusieurs endroits, notamment un bâtiment de stockage et de déchets radioactifs, des systèmes d'arrosage des bassins de refroidissement, un câble électrique vers l'un des réacteurs, des réservoirs de stockage des condensats et un pont entre un autre réacteur et ses bâtiments auxiliaires".

Les alimentations électriques externes n'ont pas été affectées et les niveaux de radiation de la centrale sont restés normaux, a déclaré l'AIEA.

Le plus grand risque est la surchauffe du combustible nucléaire, qui pourrait se produire si le courant qui alimente les systèmes de refroidissement était coupé. Les bombardements ont à plusieurs reprises coupé les lignes électriques.

Outre les réacteurs, il existe également une installation de stockage à sec du combustible usé sur le site pour les assemblages de combustible nucléaire usé, ainsi que des piscines de combustible usé sur chaque site de réacteur qui servent à refroidir le combustible nucléaire usé.

APPEL RAPPROCHÉ

Le directeur général de l'AIEA, Rafael Grossi, a déclaré qu'il s'agissait d'un "appel proche".

"Nous avons eu la chance qu'un incident nucléaire potentiellement grave ne se produise pas", a déclaré Grossi. "La prochaine fois, nous n'aurons peut-être pas autant de chance. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour nous assurer qu'il n'y aura pas de prochaine fois."

Grossi veut une zone de protection de la sûreté et de la sécurité nucléaires autour de la centrale.

"Même s'il n'y a pas eu d'impact direct sur les systèmes clés de sûreté et de sécurité nucléaires de la centrale, les bombardements s'en sont dangereusement approchés. Nous parlons de mètres, pas de kilomètres.

"Celui qui bombarde la centrale nucléaire de Zaporizhzhya prend des risques énormes et joue avec la vie de nombreuses personnes", a déclaré Grossi.

QUI A BOMBARDÉ LA CENTRALE ?

La Russie et l'Ukraine se sont mutuellement accusées d'avoir bombardé la centrale sous contrôle russe. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante qui disait la vérité.

Le ministère russe de la défense a déclaré que les forces armées ukrainiennes avaient tiré 11 obus de gros calibre sur la centrale le 19 novembre et 12 obus de gros calibre entre 9h15 et 9h45, heure locale, le dimanche, puis deux autres sur des lignes électriques.

La Russie a déclaré que les bombardements ont été effectués depuis Marhanets, dans la région de Dnipropetrovsk.

"Le régime de Kiev ne cesse ses provocations visant à créer une menace de catastrophe à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia", a déclaré le ministère russe de la défense.

La société ukrainienne d'énergie nucléaire Energoatom a déclaré que l'armée russe avait bombardé la centrale. Elle a déclaré qu'il y avait eu au moins 12 frappes sur la centrale dimanche.

"La nature des équipements endommagés à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia montre que les attaquants ont visé, et désactivé, précisément l'infrastructure qui était nécessaire au démarrage des réacteurs 5 et 6", a déclaré Energoatom.

"Les Rashysty [un portmanteau de russe et de fasciste] se sont une fois de plus livrés à un chantage nucléaire et mettent ainsi le monde entier en danger par leurs actions !", a-t-il ajouté.