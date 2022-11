Explication - Pourquoi la région de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, est un prix stratégique

La Russie a déclaré avoir achevé le retrait à travers la rivière Dnipro sans perdre un seul soldat, mais les Ukrainiens ont dépeint une retraite chaotique, avec des troupes russes abandonnant leurs uniformes ou se noyant en tentant de s'échapper.

Voici pourquoi la région est stratégiquement importante pour le déroulement de la guerre de la Russie en Ukraine.

LA PORTE DE LA CRIMÉE

La région de Kherson borde la Crimée et fournit à Moscou un pont terrestre vers la péninsule de la mer Noire qu'elle a saisie à Kiev en 2014. La reprise par l'Ukraine de pans entiers de la région de Kherson priverait Moscou de ce corridor terrestre. Cela rapprocherait également l'artillerie ukrainienne à longue portée de la Crimée, que Moscou considère comme d'une importance vitale pour ses intérêts.

La péninsule, dont l'annexion est considérée par Poutine comme une réalisation clé de ses plus de deux décennies au pouvoir, abrite une énorme force militaire russe et la flotte de la mer Noire, que Moscou utilise pour projeter sa puissance en Méditerranée et au Moyen-Orient.

APPROVISIONNEMENT EN EAU DOUCE

L'approvisionnement en eau douce de la Crimée serait également menacé si l'Ukraine reprend la région de Kherson.

Après la saisie de la Crimée par Moscou, Kiev a bloqué l'approvisionnement en eau via un canal du Dnipro. Lorsque la Russie s'est emparée de morceaux de la région de Kherson et de la région voisine de Zaporizhzhia à l'est, elle a immédiatement pris des mesures pour débloquer le canal. La Russie a besoin de cette eau pour la population locale, l'irrigation des terres arides de la péninsule et pour de nombreuses installations militaires.

LES ROUTES LOGISTIQUES

La région de Kherson comprend l'embouchure du large Dnipro qui coupe l'Ukraine en deux. La capitale régionale, la ville de Kherson, se trouve sur la rive ouest, en face du fleuve, par rapport à la majeure partie du reste de la province. C'est le seul endroit où la Russie est présente sur la rive ouest du fleuve et la Russie y a fortement renforcé ses troupes ces derniers mois.

Les forces ukrainiennes ont martelé les ponts sur le fleuve pour nuire à la capacité de Moscou à se réapprovisionner. Si la Russie devait perdre son seul point d'appui sur la rive ouest du fleuve, l'Ukraine serait mieux à même d'attaquer d'autres lignes d'approvisionnement russes et de contester l'emprise de Moscou sur d'autres parties occupées du sud, comme la région de Zaporizhzhia où les troupes russes occupent une centrale nucléaire.

"La rive droite (ouest) est importante pour les deux parties - pour (la Russie) afin d'assurer la stabilité de la défense de la direction de Zaporizhzhia, et pour (l'Ukraine) afin de libérer cette direction et de couper ces trois artères importantes : le corridor terrestre vers la Crimée, l'eau vers la Crimée et pour reprendre le contrôle de la (centrale nucléaire)", a déclaré Oleh Zhdanov, un analyste militaire.

SIGNIFICATION SYMBOLIQUE

La ville de Kherson est la seule capitale régionale que les forces russes ont capturée depuis l'invasion du 24 février. La perdre serait donc un coup symbolique majeur pour le Kremlin et indiquerait que la Russie n'a - pour l'instant - pas réussi à avancer vers les villes de Mykolaiv et d'Odesa dont Moscou avait cherché à s'emparer, a déclaré Oleksander Musiyenko, un analyste militaire.

"Il est clair que la perte de Kherson et de la tête de pont de Kherson aura des conséquences pour l'image de la Russie et sera perçue négativement à l'intérieur du pays", a-t-il déclaré.

LE CONTRÔLE DE LA MER NOIRE

La région de Kherson, qui comptait plus d'un million d'habitants avant la guerre, se trouve sur la mer Noire. La reconquérir aiderait Kiev à reprendre le contrôle d'une partie du littoral le long d'une mer qui est une artère critique pour ses exportations alimentaires vers les marchés étrangers.