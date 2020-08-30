FLORENCE PARLY CONFIRME QU'UN OFFICIER FRANÇAIS FAIT L'OBJET D'UNE PROCÉDURE JUDICIAIRE POUR "ATTEINTE À LA SÉCURITÉ" APRÈS DES INFORMATIONS DE PRESSE SUR DES SOUÇONS D'ESPIONNAGE EN FAVEUR DE LA RUSSIE
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30/08/2020 | 10:12
FLORENCE PARLY CONFIRME QU'UN OFFICIER FRANÇAIS FAIT L'OBJET D'UNE PROCÉDURE JUDICIAIRE POUR "ATTEINTE À LA SÉCURITÉ" APRÈS DES INFORMATIONS DE PRESSE SUR DES SOUÇONS D'ESPIONNAGE EN FAVEUR DE LA RUSSIE
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