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FLORENCE PARLY CONFIRME QU'UN OFFICIER FRANÇAIS FAIT L'OBJET D'UNE PROCÉDURE JUDICIAIRE POUR "ATTEINTE À LA SÉCURITÉ" APRÈS DES INFORMATIONS DE PRESSE SUR DES SOUÇONS D'ESPIONNAGE EN FAVEUR DE LA RUSSIE

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30/08/2020 | 10:12

FLORENCE PARLY CONFIRME QU'UN OFFICIER FRANÇAIS FAIT L'OBJET D'UNE PROCÉDURE JUDICIAIRE POUR "ATTEINTE À LA SÉCURITÉ" APRÈS DES INFORMATIONS DE PRESSE SUR DES SOUÇONS D'ESPIONNAGE EN FAVEUR DE LA RUSSIE

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