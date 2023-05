Le président Volodymyr Zelenskiy a renouvelé son appel mercredi pour obtenir des avions de combat F-16 construits par les États-Unis, affirmant que leur apparition avec des pilotes ukrainiens constituerait un signal sûr de la part du monde que l'invasion russe se terminerait par une défaite.

"L'essentiel est la rapidité de l'entraînement et de l'approvisionnement, c'est-à-dire le temps utile entre les décisions pour une protection réelle de notre ciel", a déclaré M. Zelenskiy, dont l'armée de l'air utilise des avions à réaction de l'ère soviétique.

Voici quelques informations sur l'alliance qui se forme dans le cadre de ce que M. Zelenskiy a proposé comme une "coalition de jets" de bailleurs de fonds occidentaux pour fournir les avions et l'entraînement nécessaires à la lutte contre les attaques aériennes russes :

QUI S'ENGAGE DANS LA "COALITION JETS" ?

L'idée a reçu un grand coup de pouce la semaine dernière, lorsque de hauts fonctionnaires américains ont déclaré que le président Joe Biden avait dit aux dirigeants du G7 que Washington soutenait les programmes de formation conjoints des alliés pour les pilotes ukrainiens sur les chasseurs F-16.

Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a toutefois déclaré qu'aucune décision définitive n'avait été prise quant à l'envoi d'avions par Washington.

Le chancelier allemand Olaf Scholz, qui s'est également exprimé lors du sommet du G7 à Hiroshima, a déclaré que la promesse de formation était un message : "La Russie ne peut pas compter sur la victoire si elle parie sur une guerre longue".

Mercredi, le ministre norvégien de la défense a déclaré que son pays soutenait les programmes d'entraînement conjoints, mais qu'il n'avait pas encore pris de décision concernant les appareils. Le ministre néerlandais de la défense a proposé un soutien similaire.

Le chef de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré mardi que la formation des pilotes ukrainiens ne ferait pas de l'OTAN une partie au conflit - l'alliance militaire dirigée par les États-Unis a exclu une zone d'exclusion aérienne dès le début de la guerre, il y a 15 mois, afin d'éviter toute notion de conflit direct avec la Russie.

Le transfert de jets F-16 à l'Ukraine soulèverait la question du rôle de l'OTAN dans le conflit, ont déclaré lundi de hauts diplomates russes. "Il n'y a pas d'infrastructure pour l'exploitation des F-16 en Ukraine et le nombre nécessaire de pilotes et de personnel de maintenance n'existe pas non plus", a déclaré l'ambassadeur de Russie aux États-Unis, Anatoly Antonov.

Les autorités américaines ont estimé qu'il faudrait au moins 18 mois pour la formation - en Europe - et la livraison des F-16.

M. Zelenskiy a obtenu des promesses du Premier ministre britannique, Rishi Sunak, et du Premier ministre néerlandais, Mark Rutte. Aucun des deux hommes ne s'est engagé à envoyer des avions.

Les gouvernements occidentaux ont pris garde de ne pas laisser leurs propres pays sans défense en donnant trop d'équipements. Ils ont également évité d'envoyer quoi que ce soit qui puisse frapper profondément le territoire russe et donner à Moscou une raison d'élargir la guerre.

Toute coalition de donateurs de F-16, construits par Lockheed-Martin, serait probablement tributaire du soutien des États-Unis, de loin le plus grand utilisateur de ces avions.

Aucun avion de conception occidentale n'a été donné. La Pologne et la Slovaquie ont fourni 27 MiG-29 pour compléter la flotte ukrainienne.

La Pologne a donné à l'Ukraine 14 MiG-29 et a déclaré qu'elle en donnerait d'autres. Toutefois, le président polonais Andrzej Duda a déclaré que Varsovie possédait trop peu de F-16 pour en donner à l'Ukraine.

La Slovaquie a fait don à l'Ukraine de 13 MiG-29 dans différents états de navigabilité.

D'OÙ POURRAIENT PROVENIR LES JETS ?

Le 4 mai, M. Rutte a déclaré que les Pays-Bas travaillaient avec des alliés tels que la Grande-Bretagne, la Belgique et le Danemark pour parvenir à une conclusion sur l'envoi de jets à l'Ukraine.

Les Pays-Bas disposent de 24 F-16 opérationnels jusqu'à la mi-2024, date à laquelle ils seront remplacés par des F-35. Ils possèdent également 18 F-16 non opérationnels, dont 12 ont été vendus.

La Grande-Bretagne n'enverra pas d'avions à réaction à l'Ukraine, a déclaré un porte-parole de Sunak, car elle ne possède pas les F-16 que l'Ukraine souhaite acquérir. La Grande-Bretagne est prête à soutenir tout pays désireux d'envoyer des avions, a déclaré M. Sunak.

L'Allemagne a déclaré qu'elle ne possédait pas de F-16, mais le ministre de la défense, Boris Pistorius, a indiqué qu'elle étudiait les possibilités de soutenir une coalition de pays pour former les pilotes ukrainiens.

Le Danemark, qui possède une trentaine de F-16 en service, a déclaré en février qu'il était "ouvert" à l'idée d'envoyer des avions de combat en Ukraine.

Une alternative pourrait être le JAS Gripen produit par le fabricant suédois de matériel de défense SAAB, qui est considéré comme plus rentable.

La Suède, qui s'est portée candidate à l'adhésion à l'OTAN, a déclaré qu'il n'était pas prévu d'envoyer des Gripen en Ukraine et qu'elle avait besoin de son stock existant. La République tchèque utilise des Gripen loués, tandis que la Slovaquie attend de recevoir des F-16.

QUAND L'ENTRAÎNEMENT POURRA-T-IL COMMENCER ?

Le président Emmanuel Macron a déclaré ce mois-ci que la France était ouverte à la formation immédiate des pilotes ukrainiens sur son territoire. La France ne possède pas de F-16, mais seulement des avions de guerre Rafale de fabrication française et des Mirage 2000 de la génération précédente.

La Grande-Bretagne a accepté de commencer l'entraînement au printemps et a déclaré qu'elle envisagerait de raccourcir les sessions.