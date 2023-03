Factbox - Le projet de plan européen pour atténuer les hausses de prix de l'électricité

La Commission européenne doit proposer cette réforme le 16 mars, après s'être engagée l'année dernière à réévaluer les règles du marché de l'électricité à la suite de l'arrêt des livraisons de gaz à l'Europe par la Russie, ce qui a entraîné une hausse record des prix de l'énergie et un resserrement de l'approvisionnement.

Voici le contenu d'un projet de proposition de l'UE, consulté par Reuters.

DES PRIX DE L'ÉLECTRICITÉ STABLES

L'objectif de la réforme est de réduire l'exposition des consommateurs aux fluctuations à court terme des prix des combustibles fossiles et de faire en sorte que la part croissante de l'électricité renouvelable à faible coût en Europe se traduise par des factures moins élevées.

Pour ce faire, les pays devraient recourir davantage à des contrats à long terme qui fixent les prix de l'électricité, selon le projet de règles, qui pourrait encore être modifié avant d'être publié.

Si les pays de l'UE souhaitent soutenir de nouveaux investissements dans l'électricité éolienne, solaire, géothermique, hydroélectrique et nucléaire, par exemple, ils devront utiliser un contrat à double sens pour la différence (CfD) ou un contrat équivalent pour y parvenir.

Les CfD bidirectionnels proposent aux producteurs un "prix d'exercice" fixe pour leur électricité, quel que soit le prix sur les marchés de l'énergie à court terme. Si le prix du marché est supérieur au prix d'exercice du CfD, les revenus supplémentaires perçus par le producteur seront reversés aux consommateurs finaux d'électricité, selon le projet.

Les pays devraient également faciliter la signature d'accords d'achat d'électricité (AAE) - un autre type de contrat à long terme pour acheter directement de l'électricité à un producteur - en fournissant par exemple des garanties de l'État pour réduire les risques de tels contrats. Les générateurs alimentés par des combustibles fossiles ne bénéficieraient pas de ce soutien.

PROTÉGER LES CONSOMMATEURS

L'Union européenne souhaite que les consommateurs aient un meilleur accès aux contrats d'électricité à prix fixe, afin de les aider à éviter les tarifs qui les exposent à la volatilité des marchés de l'énergie.

Le projet de proposition donnerait aux contribuables le droit de demander un contrat à prix fixe à n'importe quel grand fournisseur d'électricité. À l'heure actuelle, les consommateurs de l'UE n'ont le droit de demander qu'un contrat à prix variable.

La Commission souhaite également donner aux gouvernements davantage de pouvoirs pour réduire les factures d'énergie si elles atteignent des niveaux extrêmes. Dans ce cas, les gouvernements pourraient fixer temporairement le prix d'un maximum de 80 % de la consommation d'électricité des particuliers et des petites entreprises.

Cette mesure pourrait contribuer à normaliser l'aide d'urgence apportée par les pays en cas de crise énergétique. Les gouvernements de l'Union européenne ont affecté près de 700 milliards d'euros à la protection des ménages et des entreprises contre la récente flambée des coûts de l'énergie, mais les dépenses ont été très inégales, l'Allemagne, première économie européenne, dépassant de loin tous les autres pays.

UN PANORAMA ÉNERGÉTIQUE PLUS VERT

Cette refonte intervient alors que l'Europe s'efforce de rendre son système électrique plus flexible, afin de favoriser l'intégration d'une part croissante d'énergies renouvelables.

Le projet de règles permettrait aux opérateurs de réseaux électriques de payer les acteurs du marché pour qu'ils consomment moins d'électricité ou qu'ils utilisent l'énergie stockée pendant les périodes de pointe.

Les pays devront fixer des objectifs nationaux en matière de stockage de l'énergie et de flexibilité de la demande, c'est-à-dire que les consommateurs d'énergie seront payés pour augmenter, réduire ou modifier leur consommation d'énergie afin de contribuer à l'équilibre du réseau.

L'objectif, selon le projet, est de réduire le rôle que jouent actuellement les centrales à gaz dans l'équilibre de l'approvisionnement en électricité de l'UE, à mesure que les pays se détournent des combustibles fossiles.

UNE RÉFORME PLUS PROFONDE

Il est peu probable que la proposition plaise à tous les pays de l'UE, qui ne s'accordent pas sur la nécessité de réformer le marché de l'électricité. Les pays de l'UE et le Parlement européen négocieront et approuveront les réformes, un processus qui peut prendre plus d'un an.

L'Espagne, la France et la Grèce font partie des pays qui souhaitent une réforme plus profonde, suggérant différentes voies pour "découpler" les prix du gaz et de l'électricité et repenser le système actuel de fixation des prix de l'électricité en Europe.

Actuellement, les prix de l'électricité en Europe sont fixés en fonction du coût d'exploitation de la centrale qui fournit la dernière tranche d'électricité nécessaire pour répondre à la demande globale. Il s'agit souvent d'une centrale à gaz, de sorte que les hausses de prix du gaz peuvent faire grimper en flèche les prix de l'électricité.

Toutefois, le projet de document suggère que la Commission a choisi la voie privilégiée par l'Allemagne, le Danemark, la Lettonie et quatre autres pays, qui ne souhaitent que des modifications limitées.

Ils affirment que le marché actuel de l'électricité en Europe a favorisé des années de baisse des prix de l'électricité et permis d'éviter les pénuries d'énergie, et que des changements radicaux pourraient effrayer les investisseurs, mettant en péril les centaines de milliards d'euros d'investissements dans les énergies renouvelables dont l'Europe a besoin pour atteindre ses objectifs en matière de climat.