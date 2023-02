Factbox : Le sidérurgiste Celsa met à l'épreuve la nouvelle loi espagnole sur l'insolvabilité

Par Jesús Aguado et Chiara Elisei

Ce que nous savons jusqu'à présent :

QU'EST-CE QUE CELSA ?

Celsa España, qui fait partie du groupe Celsa, est un groupe industriel sidérurgique fondé en 1967 par la famille Rubiralta.

Ayant son siège social à Barcelone, Celsa dispose de 120 centres de travail répartis dans neuf pays européens et est présente dans sept régions et 13 provinces espagnoles, principalement en Cantabrie, en Catalogne et au Pays basque.

L'entreprise emploie 4 500 personnes en Espagne.

DIFFICULTÉS FINANCIÈRES

La crise du COVID a affecté les activités de Celsa en raison des blocages et des difficultés à obtenir des matières premières.

Comme d'autres sidérurgistes, Celsa a été obligée de réduire sa production l'année dernière en raison de la flambée des prix de l'énergie après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

En juin, le gouvernement espagnol a autorisé une aide d'État de 550 millions d'euros à Celsa, approuvée par la Commission européenne.

L'aide a été divisée en un prêt participatif de 280,5 millions d'euros, un instrument hybride que les entreprises peuvent convertir en capital, et un prêt ordinaire de 269,5 millions d'euros.

Son versement était soumis à un accord entre les créanciers et l'entreprise, ont indiqué deux sources ayant connaissance du dossier.

En plus de l'aide de l'État, la famille Rubiralta s'est également engagée à procéder à une augmentation de capital de 50 millions d'euros.

BATAILLE AVEC LES CRÉANCIERS

Les détenteurs de la dette de Celsa comprennent GoldenTree Asset Management, Cross Ocean Partners, Sculptor Investments, qui ont tous acheté la dette avec une décote, ainsi que Goldman Sachs, selon les documents judiciaires.

Les créanciers ont initialement refusé de permettre à Celsa ou aux actionnaires d'utiliser l'argent public pour rembourser la dette en cours avec une décote et ont présenté leur propre plan de restructuration en vertu de la nouvelle loi espagnole.

Alors que les actionnaires de Celsa sont maintenant ouverts à la possibilité que les créanciers prennent une partie du capital de la société, tant que les propriétaires familiaux gardent le contrôle, la composition de cette division est une pierre d'achoppement, ont déclaré l'une des sources et une troisième source.

NOUVELLE LÉGISLATION

Le plan de restructuration de Celsa est le premier grand test de la nouvelle loi espagnole qui permet aux débiteurs d'utiliser les mécanismes de pré-insolvabilité de manière anticipée et de bénéficier de la protection du tribunal lorsqu'ils s'attendent à ne pas être en mesure de faire face régulièrement aux obligations de leurs dettes dues dans les deux prochaines années.

Les débiteurs peuvent bénéficier d'une période de trois mois pour négocier un plan de restructuration avec les créanciers, période qui peut être prolongée.

La loi réformée regroupe les créanciers en classes, les créanciers ayant un rang dans l'ordre de paiement des créances devant appartenir à la même classe.

Les créanciers détenant des créances concernées par les plans de restructuration doivent voter ensemble par classe, la règle générale étant qu'une majorité des classes doit voter en faveur du plan pour qu'il soit approuvé.

L'approbation du tribunal permettrait d'étendre un plan de restructuration au sein de différentes classes de créanciers et entre elles.

PROCHAINES ÉTAPES

Les banques ont accepté de prolonger de six mois un prêt de 525 millions d'euros pour Celsa afin de décrocher des liquidités à court terme pour payer les fournisseurs, selon les deux premières sources.

Une fois les classes de créanciers approuvées, la prochaine étape consistera à présenter un plan de restructuration final montrant la structure du capital de Celsa après la restructuration.

Lexaudit, la société de conseil nommée par le tribunal et spécialisée dans la restructuration et l'insolvabilité, évaluera ensuite si le collatéral - les actifs utilisés pour garantir la dette - couvre la valeur de la dette.

Les questions en suspens portent sur la création d'une nouvelle société et sur les conditions de renouvellement de la dette renouvelable pour permettre au sidérurgiste d'assurer le service de sa dette.

(1 $ = 0,9180 euros)