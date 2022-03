Factbox-Les trois étapes du plan d'urgence gaz de l'Allemagne

Voici un aperçu des trois étapes, qui sont toutes communiquées par le ministère allemand de l'économie :

1. PHASE D'ALERTE PRÉCOCE

- Cette phase est déclenchée lorsqu'il y a "des indications concrètes, sérieuses et fiables qu'un événement peut se produire qui est susceptible d'entraîner une détérioration significative de la situation de l'approvisionnement en gaz et probablement de passer au niveau d'alarme ou d'urgence".

- Les compagnies gazières continuent à assurer l'approvisionnement, il n'y a pas encore de rupture d'approvisionnement.

- Les gestionnaires de réseau de transport (GRT) de gaz, ou opérateurs de réseau, informent le ministère allemand de l'économie au moins une fois par jour de la situation de l'approvisionnement.

- Les GRT d'électricité se coordonnent pour assurer la stabilité de leurs réseaux.

- Les fournisseurs de gaz conseillent le gouvernement et font partie de l'équipe de crise.

- Le gouvernement informe immédiatement la Commission européenne des mesures supplémentaires potentielles, qui peuvent inclure la révocation du statut d'urgence précoce si les conditions ne sont plus remplies.

2. PHASE D'ALARME

- Cette phase est déclenchée lorsqu'il y a "une rupture de l'approvisionnement en gaz ou une demande de gaz exceptionnellement élevée qui entraîne une détérioration significative de la situation de l'approvisionnement en gaz, mais le marché est encore capable de faire face à cette rupture ou à cette demande sans qu'il soit nécessaire de prendre des mesures non fondées sur le marché."

- Elle intervient lorsqu'il existe un risque élevé de pénurie d'approvisionnement en gaz à long terme.

- Il n'y a pas de changement par rapport à la première phase, mais tous les acteurs du marché, y compris les GRT et les fournisseurs de gaz, sont soumis à une pression plus forte pour équilibrer les perturbations grâce à l'efficacité et à des mesures à court terme telles que l'approvisionnement en gaz à partir de sources alternatives.

3. PHASE D'URGENCE

- Cette phase est déclenchée lorsqu'il y a "une demande de gaz exceptionnellement élevée, une rupture importante de l'approvisionnement en gaz ou une autre situation d'approvisionnement importante et que toutes les mesures pertinentes fondées sur le marché ont été mises en œuvre, mais que l'approvisionnement en gaz est insuffisant pour répondre à la demande de gaz restante, de sorte que des mesures supplémentaires non fondées sur le marché doivent être prises, notamment pour garantir l'approvisionnement en gaz des clients protégés."

- L'intervention de l'État intervient parce que les principes fondamentaux du marché ne s'appliquent plus, ce qui signifie effectivement que l'approvisionnement en gaz restant est rationné.

- C'est le régulateur de réseau allemand, la Bundesnetzagentur, qui s'en charge et qui a pour mission de garantir la "demande vitale de gaz en tenant particulièrement compte des clients protégés et en minimisant les dommages consécutifs".

- En termes généraux, l'approvisionnement de l'industrie est réduit en premier, tandis que les ménages et les institutions critiques telles que les hôpitaux continuent à recevoir le gaz disponible.