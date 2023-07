Le trafic sur le pont routier et ferroviaire reliant la Russie à la péninsule de Crimée a été interrompu tôt ce lundi en raison d'une "situation d'urgence", a déclaré le chef de l'administration de Crimée soutenu par la Russie, Sergei Aksyonov.

L'agence de presse RBC-Ukraine a rapporté que des explosions avaient été entendues sur le pont, et des blogueurs militaires russes ont fait état de deux frappes. Le pont est une voie d'approvisionnement cruciale pour les forces russes en Ukraine.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces informations de manière indépendante. L'Ukraine n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

En octobre, le pont a été endommagé par une puissante explosion. Les autorités russes ont déclaré que l'explosion avait été provoquée par un camion qui avait explosé en traversant le pont, tuant trois personnes.

Le président Vladimir Poutine a qualifié l'explosion d'octobre d'"attaque terroriste" orchestrée par les services de sécurité ukrainiens et a ordonné une vague de frappes de représailles sur les villes ukrainiennes, y compris la capitale Kiev.

Quelques mois plus tard, le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy n'a revendiqué qu'indirectement la responsabilité de son pays dans l'attentat, citant le pont comme l'un des "succès" de son armée en 2022.

Vous trouverez ci-dessous des informations essentielles sur le pont.

LIEN ENTRE LA CRIMÉE ET LA RUSSIE

Le pont de 19 km sur le détroit de Kertch est le seul lien direct entre le réseau de transport de la Russie et la péninsule de Crimée, que Moscou a annexée à l'Ukraine en

2014.

Le pont était un projet phare de Poutine, qui l'a ouvert lui-même à la circulation routière en grande pompe en faisant traverser un camion en 2018.

Il se compose d'une chaussée et d'une voie ferrée séparées, toutes deux soutenues par des pilotis en béton, qui cèdent la place à une travée plus large maintenue par des arcs en acier à l'endroit où les navires passent entre la mer Noire et la mer d'Azov, plus petite.

La structure a été construite, pour un coût estimé à 3,6 milliards de dollars, par une société appartenant à Arkady Rotenberg, un proche allié et ancien partenaire de judo de Poutine.

POURQUOI C'EST IMPORTANT

Le pont est essentiel pour l'approvisionnement en carburant, en nourriture et en autres produits de la Crimée, où le port de Sébastopol est la base historique de la flotte russe de la mer Noire.

Il est également devenu une voie d'approvisionnement majeure pour les forces russes après l'invasion de l'Ukraine par Moscou le 24 février, lorsque les forces de Crimée se sont emparées de la majeure partie de la région de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, et d'une partie de la province adjacente de Zaporizhzhia.