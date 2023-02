Factbox-Qu'est-ce que le nouveau traité START sur les armes nucléaires ?

"Je suis obligé d'annoncer aujourd'hui que la Russie suspend sa participation au traité sur les armes stratégiques offensives", a-t-il déclaré.

QU'EST-CE QUE LE TRAITÉ NOUVEAU DÉPART ?

Signé par le président américain de l'époque, Barack Obama, et son homologue russe, Dmitri Medvedev, en 2010, le traité New START plafonne le nombre d'ogives nucléaires stratégiques que les États-Unis et la Russie peuvent déployer.

Entré en vigueur en 2011 et prolongé en 2021 pour cinq années supplémentaires après l'entrée en fonction du président américain Joe Biden, il permet aux inspecteurs américains et russes de s'assurer que les deux parties respectent le traité.

Toutefois, les inspections prévues par l'accord ont été suspendues en mars 2020 en raison de la pandémie de COVID-19.

Des pourparlers entre Moscou et Washington sur la reprise des inspections devaient avoir lieu en novembre dernier en Égypte, mais la Russie les a reportés et aucune des parties n'a fixé de nouvelle date.

LA RUSSIE A-T-ELLE DÉJÀ MENACÉ DE SE RETIRER ?

La Russie a déclaré au début du mois qu'elle souhaitait préserver le traité, malgré ce qu'elle appelle une approche destructive des États-Unis en matière de contrôle des armements.

Ensemble, la Russie et les États-Unis représentent environ 90 % des ogives nucléaires du monde, et les deux parties ont souligné que la guerre entre puissances nucléaires devait être évitée à tout prix.

Cependant, l'invasion de l'Ukraine par la Russie a poussé les deux pays plus près d'une confrontation directe qu'à aucun moment au cours des 60 dernières années.

Les États-Unis ont accusé la Russie de violer le traité, affirmant que Moscou refusait d'autoriser les activités d'inspection sur son territoire.