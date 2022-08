Factbox-Que fera Liz Truss si elle devient Premier ministre britannique ?

Vous trouverez ci-dessous le détail des politiques proposées par M. Truss lors de la course à la direction.

TAXE

- Organiser un budget d'urgence et un examen des dépenses du gouvernement

- Inverser une hausse de 1,25 point de pourcentage de la taxe sur les salaires, connue sous le nom d'assurance nationale. Cette hausse a été introduite par Sunak en avril pour aider à payer le système de santé et de soins sociaux.

- Annuler une augmentation prévue de l'impôt sur les sociétés. L'impôt doit passer de 19% à 25% à partir de 2023 selon les plans annoncés par Sunak en mars 2021

- Appliquer un moratoire temporaire sur les prélèvements environnementaux et sociaux ajoutés aux factures d'électricité des consommateurs

- Ne pas imposer de nouvelles taxes sur les aliments malsains et abandonner les plans visant à restreindre les offres d'achats multiples d'aliments et de boissons riches en graisses, en sel ou en sucre.

- Revoir la façon dont les familles sont traitées par les autorités fiscales, en vue d'alléger la charge fiscale lorsque les membres de la famille ne travaillent pas pour s'occuper des enfants ou des parents.

ÉCONOMIE ET INTÉRIEUR

- Revoir le mandat de la Banque d'Angleterre sans compromettre son indépendance

- Créer des "zones d'investissement" à faible réglementation

- Introduire des niveaux de service minimums sur les infrastructures nationales essentielles et relever les seuils de scrutin pour limiter les actions de grève

- Réformer l'évaluation des prêts hypothécaires pour aider les personnes actuellement locataires à accéder au marché du logement

- Supprimer les objectifs de construction de logements, inciter les autorités locales à construire plus de logements et accélérer le système de planification.

- Revoir la manière dont la Grande-Bretagne atteindra son objectif de zéro émission nette en 2050 pour voir comment cela peut être fait d'une manière plus "favorable au marché".

- Pas de nouveau référendum sur l'indépendance de l'Écosse.

- Un paquet de réformes de l'éducation en six points, y compris des mesures pour réduire les frais de garde d'enfants

- Élargir temporairement le régime des travailleurs saisonniers pour garantir que les agriculteurs aient accès à la main-d'œuvre

- Lutter contre la violence à l'égard des femmes et des filles, notamment en criminalisant le harcèlement de rue.

INTERNATIONAL

- Augmenter les dépenses de défense à 3% du PIB d'ici 2030

- Faire du président ukrainien Volodymr Zelenskiy le premier dirigeant étranger qu'elle appelle en tant que premier ministre, et travailler avec les alliés du G7 pour fournir plus d'aide létale et humanitaire à Kiev

- Engager la Grande-Bretagne à jouer un rôle de premier plan dans un "nouveau plan Marshall" pour l'Ukraine

- Mettre à jour la politique étrangère de la Grande-Bretagne afin d'inclure un nouvel accent sur la Chine et la Russie

- Chercher à conclure un accord commercial entre les membres du Commonwealth pour servir de rempart contre la Chine.

- Abandonner toutes les lois de l'Union européenne qui s'appliquent encore en Grande-Bretagne d'ici 2023, y compris la réglementation Solvabilité II, et chercher à diverger de la réglementation de l'UE.

- Poursuivre davantage de partenariats de traitement de l'immigration dans des pays tiers, à l'instar de l'accord existant pour envoyer certains migrants au Rwanda.