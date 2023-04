Factbox - Que savons-nous du blogueur russe Tatarsky et de la bombe qui l'a tué ?

QUI ÉTAIT TATARSKY ?

Tatarsky - de son vrai nom Maxim Fomin - était l'un des membres les plus connus d'un groupe influent de blogueurs militaires qui ont commenté en continu la guerre menée par la Russie en Ukraine. Bien que souvent cinglants à l'égard de l'establishment de la défense, ils se sont montrés des supporters enthousiastes de la guerre et ont évité de critiquer directement le président Vladimir Poutine. M. Tatarsky, 40 ans, fait partie de ceux qui ont publiquement demandé à la Russie de poursuivre la guerre de manière encore plus agressive. Par exemple, lorsque le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy s'est rendu à Kherson après le retrait de la Russie de la ville en novembre dernier, M. Tatarsky a demandé pourquoi Moscou n'avait pas profité de l'occasion pour l'assassiner à l'aide d'un drone.

QUE S'EST-IL PASSÉ DANS LE CAFÉ ?

Dimanche soir, M. Tatarsky donnait une conférence devant une centaine de personnes lors d'un événement organisé par un groupe appelé "Cyber Z Front", dont le nom fait référence à la lettre "Z" que la Russie a adoptée comme symbole de la guerre. Selon les médias russes, l'explosion a eu lieu quelques minutes après qu'une femme se faisant appeler Nastya a présenté à M. Tatarsky un buste qu'elle disait avoir fait de lui.

QUI EST LE SUSPECT ?

Le comité d'enquête de l'État russe a déclaré lundi que Darya Trepova, une femme de 26 ans originaire de Saint-Pétersbourg, avait été arrêtée. Le ministère de l'intérieur l'avait précédemment inscrite sur sa liste de personnes recherchées, mais n'avait donné aucune autre information à son sujet.

QUEL AURAIT PU ÊTRE LE MOBILE ?

M. Tatarsky est le deuxième propagandiste de guerre de premier plan à être assassiné en Russie depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022. Le premier est Darya Dugina, la journaliste fille d'un éminent ultra-nationaliste, qui a été tuée par un attentat à la voiture piégée près de Moscou en août dernier.

Cet assassinat est une attaque contre le camp des partisans de la guerre en Russie et constitue un avertissement pour les autres membres de ce groupe, qui peuvent être pris pour cible n'importe où. Tatarsky avait survécu à de nombreux voyages de reportage sur les lignes de front de la guerre, mais il a été tué à des centaines de kilomètres de là, au cœur de la deuxième ville de Russie.

Tatarsky était également lié à Yevgeny Prigozhin, chef du groupe de mercenaires Wagner combattant pour la Russie en Ukraine et ancien propriétaire du café. Prigozhin est un personnage très controversé qui s'est souvent opposé à l'establishment de la défense, l'accusant en temps utile de priver ses hommes de munitions et de leur refuser tout crédit pour les progrès accomplis.

QUI POURRAIT ÊTRE À L'ORIGINE DE L'ATTAQUE ?

Personne n'a apporté de preuves claires, mais certains Russes ont pointé du doigt l'Ukraine. Denis Pushilin, le chef de la partie de la province ukrainienne de Donetsk occupée par la Russie, installé par Moscou, a déclaré : "Le régime de Kiev est un terroriste : "Le régime de Kiev est un régime terroriste. Il doit être détruit, il n'y a pas d'autre moyen de l'arrêter". M. Prigozhin a toutefois déclaré qu'il ne blâmerait pas Kiev.

Mykhailo Podolyak, un conseiller présidentiel ukrainien, a écrit sur Twitter que ce n'était qu'une question de temps - "comme l'éclatement d'un abcès mûr" - avant que la Russie ne soit consumée par ce qu'il appelle le terrorisme intérieur.