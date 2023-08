Alexeï Navalny, le plus important dirigeant de l'opposition russe, s'attend à ce que sa peine d'emprisonnement soit prolongée de près de vingt ans vendredi, lorsqu'un tribunal rendra son verdict sur une série de nouveaux chefs d'accusation portés contre lui.

Qui est-il et comment en est-il arrivé là ?

CHEF DE FILE DE L'OPPOSITION

M. Navalny, 47 ans, est de loin la figure la plus connue de l'opposition russe, dont les partisans le présentent comme un personnage à la Nelson Mandela qui sera un jour libéré de prison pour diriger le pays. Le Kremlin a tenté de le dépeindre comme un personnage politiquement sans importance, et le président Vladimir Poutine s'est fait un point d'honneur de ne jamais prononcer son nom.

M. Navalny a suscité l'admiration du monde entier en rentrant volontairement en Russie en 2021 après avoir quitté l'Allemagne, où il avait été soigné pour ce que des tests de laboratoire occidentaux avaient révélé être une tentative d'empoisonnement avec un agent neurotoxique en Sibérie. Il a été arrêté dès son arrivée.

UNE ASCENSION FULGURANTE

Ancien avocat, M. Navalny s'est fait connaître grâce à des blogs qui dénonçaient ce qu'il considérait comme une vaste corruption en Russie. Il affirme que le pays est dirigé par des "escrocs et des voleurs".

Il a participé à des marches nationalistes russes dans les années 2000 et a exprimé des opinions anti-immigration. En 2007, il a été exclu du parti d'opposition libéral Iabloko.

Lorsque les manifestations contre Poutine ont éclaté en décembre 2011, il a été l'un des premiers leaders arrêtés. En 2013, il s'est présenté à la mairie de Moscou et a remporté 27 % des voix, bien que les médias d'État ne lui aient accordé que peu ou pas de couverture. Depuis lors, il n'a plus le droit de se présenter à des élections pour divers motifs.

M. Navalny et son équipe se sont moqués de M. Poutine et ont produit des vidéos de qualité, visionnées des millions de fois sur YouTube, pour dénoncer le mode de vie opulent de l'élite russe.

M. Navalny prévoit depuis longtemps que la Russie pourrait être confrontée à des bouleversements politiques sismiques, voire à une révolution, car il estime que M. Poutine a mis en place un système fragile de gouvernement personnel qui repose sur la flagornerie et la corruption.

QUE DIT LE KREMLIN ?

Le Kremlin a rejeté les allégations de Navalny concernant la corruption et la richesse personnelle de Poutine. Son mouvement est interdit et la plupart de ses principaux alliés ont fui la Russie. Les autorités russes le décrivent comme un extrémiste et, sans fournir de preuves, comme une marionnette de l'Agence centrale de renseignement des États-Unis.

M. Navalny a été arrêté un nombre incalculable de fois pour avoir organisé des rassemblements publics et a été poursuivi à plusieurs reprises pour corruption, détournement de fonds et fraude. Il affirme que les accusations et les condamnations sont motivées par des considérations politiques.

EMPOISONNEMENT

En août 2020, M. Navalny est tombé malade lors d'un vol entre la Sibérie et Moscou. Le pilote effectue un atterrissage d'urgence, ce qui lui sauve la vie, et Navalny est transporté à Berlin, où il est soigné pour les effets d'une neurotoxine dont les tests de laboratoire effectués dans trois pays ont montré qu'il s'agissait de Novichok, un poison mis au point en Union soviétique.

Une enquête conjointe des médias a déclaré avoir identifié une équipe d'assassins du service de sécurité russe FSB.

M. Navalny a lui-même usurpé l'identité d'un fonctionnaire russe lors d'un appel téléphonique à l'un des agents et l'a amené à révéler les détails du complot, notamment le fait que le poison avait été étalé sur son caleçon - un épisode qui a fait partie du film "Navalny", récompensé par un Oscar.

M. Poutine a qualifié l'enquête de diffamation, déclarant : "Si quelqu'un avait voulu l'empoisonner, il n'y aurait pas eu de problème : "Si quelqu'un avait voulu l'empoisonner, il l'aurait achevé.

PRISON

M. Navalny purge actuellement des peines d'une durée totale de 11 ans et demi à la colonie pénitentiaire IK-6 de Melekhovo, à environ 235 km à l'est de Moscou. Il a été reconnu coupable de fraude et d'autres chefs d'accusation qui, selon lui, ont été inventés pour le réduire au silence.

À la colonie, il a été placé à plusieurs reprises pendant de longues périodes dans une minuscule cellule de punition exiguë pour des délits mineurs tels que le fait de se laver le visage au mauvais moment.

Il a expliqué qu'il devait rester debout ou s'asseoir sur un tabouret en fer pendant 16 heures par jour. Ses partisans ont dit craindre pour sa vie. L'administration pénitentiaire affirme qu'il est traité comme n'importe quel autre détenu.

FAMILLE

M. Navalny est marié à Yulia Navalnaya. Ils ont une fille, Darya (Dasha), qui est étudiante à l'université de Stanford aux États-Unis, et un fils, Zakhar.

NAVALNY SUR LA GUERRE EN UKRAINE

"C'est une guerre stupide que votre Poutine a déclenchée", a déclaré M. Navalny lors d'une audience au tribunal en 2022. "Cette guerre a été construite sur des mensonges.

"Un fou a mis le grappin sur l'Ukraine et je ne sais pas ce qu'il veut en faire - ce voleur fou.

NAVALNY SUR POUTINE

"La corruption est le fondement de la Russie contemporaine, elle est le fondement du pouvoir politique de M. Poutine", a déclaré M. Navalny lors d'une interview accordée à Reuters en 2011.

"Veuillez considérer et réaliser qu'en emprisonnant des centaines de personnes, M. Poutine tente d'intimider des millions d'autres", a-t-il déclaré à la veille du verdict dans la dernière affaire en date.

LA PEUR ET LA MORT

"Pourquoi devrais-je avoir peur ?", a-t-il déclaré en 2011 lorsqu'on lui a demandé s'il était dangereux de défier le Kremlin.

"S'ils décident de me tuer, cela signifie que nous sommes incroyablement forts et que nous devons utiliser ce pouvoir et ne pas abandonner", a-t-il déclaré à CNN. "Nous ne réalisons pas à quel point nous sommes forts.