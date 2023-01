Factbox-Qui est le nouveau commandant de guerre de la Russie, Gerasimov, et pourquoi a-t-il été nommé ?

CRITIQUE

Bon nombre des blogueurs nationalistes qui ont pris la licence du Kremlin pour critiquer la conduite de la guerre ont reproché à M. Gerasimov le fait qu'une superpuissance militaire - censée avoir été modernisée et rééquipée à grands frais au cours des 15 dernières années - n'ait pas réussi à subjuguer son voisin beaucoup plus petit.

Les critiques en Ukraine, à l'Ouest et même à l'intérieur de la Russie décrivent les forces armées russes comme naïves, mal préparées et mal équipées, lentes à réagir et divisées par des structures de commandement disparates et souvent distantes.

Après l'échec d'une campagne de mobilisation non planifiée visant à renverser la vapeur en faveur de la Russie, des rumeurs ont circulé pendant des mois selon lesquelles Gerasimov, largement invisible pour le public, serait mis sur la touche.

Evgueni Prigozhin, fondateur de la milice contractuelle du Groupe Wagner, et Ramzan Kadyrov, dirigeant de la république de Tchétchénie, dans le sud de la Russie, ont tous deux critiqué de manière à peine voilée Gerasimov tout en revendiquant de manière démonstrative des succès sur le champ de bataille pour leurs propres forces semi-autonomes, supposées supérieures.

Les partisans du ministère de la Défense affirment que la Russie est souvent peu performante au début des guerres, et que bon nombre des problèmes apparus au cours des dix derniers mois en matière d'approvisionnement, de technologie et de commandement ont été ou sont en train d'être résolus.

QU'EST-CE QUE CELA SIGNIFIE POUR LE CHAMP DE BATAILLE ?

Le ministère de la défense a déclaré que l'ancienneté du commandant en charge de l'"opération militaire spéciale" reflète l'expansion de son échelle et la nécessité d'améliorer l'organisation et le commandement.

Les adjoints de Gerasimov seront le général d'armée Sergei Surovikin, le précédent commandant du théâtre, nommé il y a trois mois et surnommé "Général Armageddon" ; le général d'armée Oleg Salyukov ; et le chef adjoint de l'état-major général, le colonel-général Alexei Kim.

Igor Korotchenko, un expert militaire de la ligne dure qui bénéficie d'un espace généreux sur la télévision d'État, a déclaré que la décision de Poutine découlait de la réception par l'Ukraine d'armes lourdes à plus longue portée en provenance de l'Ouest et de la perspective qu'elle reçoive bientôt des véhicules de combat blindés occidentaux et peut-être des chars de combat.

Il a déclaré que l'arrivée de Gerasimov augmentait la probabilité que la Russie utilise des armes nucléaires sur le champ de bataille en Ukraine :

"La nomination de Gerasimov signifie que tous les moyens de destruction présents dans les arsenaux des forces armées de la Fédération de Russie - sans exception - peuvent être utilisés."

Mardi, Shoigu a promis de construire un arsenal d'armes plus profond, de renforcer la technologie de l'aviation pour mieux échapper aux défenses aériennes et d'améliorer la production de drones.

ET LA POLITIQUE ?

En plaçant Gerasimov aux commandes, Poutine peut envoyer un signal à l'Occident sur sa détermination à gagner la guerre, renforcer la position de l'armée par rapport à Prigozhin et aux milices de Kadyrov et, surtout, rendre son général en chef plus responsable de la conduite quotidienne de l'invasion.

"Désormais, l'état-major général est directement et intransigeamment responsable d'absolument tout", a déclaré Semyon Pegov, un blogueur militaire russe qui utilise le nom de Wargonzo.

" Le 'Général Armageddon' est toujours au centre des décisions, mais dans une position beaucoup moins vulnérable. "

Tatiana Stanovaya, fondatrice du cabinet d'analyse R.Politik, n'est pas convaincue que ce changement fasse une grande différence.

"Gerasimov s'est vu confier le commandement de l'opération militaire en raison des graves déboires de Surovikin", a-t-elle déclaré.

"Poutine est à la recherche de tactiques efficaces dans le contexte d'une défaite 'rampante'".

"Il essaie de remanier les pièces et donne donc des chances à ceux qu'il trouve persuasifs. Aujourd'hui, c'est Gerasimov qui s'est avéré persuasif. Demain, cela pourrait être n'importe qui d'autre".

QUI EST GERASIMOV ?

Gerasimov a été nommé chef de l'état-major général et vice-ministre de la Défense par Poutine le 9 novembre 2012, trois jours après que l'allié de longue date de Poutine, Sergei Shoigu, ait été nommé ministre de la Défense.

Chacun de ces hommes tient l'une des trois mallettes nucléaires qui peuvent ordonner une frappe nucléaire russe.

Gerasimov a joué un rôle clé dans la prise de contrôle de la Crimée par la Russie sur l'Ukraine en 2014 et dans le soutien militaire de la Russie au président Bachar al-Assad dans la guerre civile syrienne, qui a changé la donne.

Le Département d'État américain l'a sanctionné le lendemain de l'invasion de l'Ukraine, affirmant qu'il était l'un des trois Russes de haut rang aux côtés de Poutine qui étaient directement responsables de la guerre.

Néanmoins, Gerasimov parle parfois avec le général de l'armée américaine Mark Milley, le président des chefs d'état-major interarmées des États-Unis.

Gerasimov est né le 8 septembre 1955 à Kazan. Il a gravi les échelons des forces de chars russes pour être diplômé en 1997 de l'Académie militaire de l'état-major général.