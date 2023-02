Factbox-Qui pourrait remplacer le président de la Banque mondiale, David Malpass ?

Historiquement, la banque a été dirigée par quelqu'un des États-Unis, le principal actionnaire de la banque, tandis qu'un Européen dirige le Fonds monétaire international, mais les pays en développement et les marchés émergents font pression pour élargir ces choix.

Selon le rapport annuel 2021 de la banque, M. Malpass a gagné cette année-là un salaire net annuel de 525 000 $, et la banque a versé plus de 340 000 $ en contributions annuelles à un régime de retraite et à d'autres avantages.

Voici les noms évoqués par des responsables américains, des experts du changement climatique et des pairs du développement mondial comme candidats possibles pour ce poste :

SAMANTHA POWER

Mme Power, qui dirige actuellement l'Agence américaine pour le développement international (USAID), est depuis longtemps une défenseuse des droits de l'homme, une diplomate et une ancienne journaliste. Elle a été ambassadrice des États-Unis auprès des Nations unies sous la présidence de Barack Obama et a remporté un prix Pulitzer pour son livre de 2002 intitulé "A Problem from Hell", une étude sur l'incapacité des États-Unis à empêcher un certain nombre de génocides au cours du siècle dernier.

RAJIV SHA

Shah est l'ancien administrateur d'USAID sous Obama et actuellement président de la Fondation Rockefeller, un groupe philanthropique qui dit avoir pour objectif de "promouvoir le bien-être de l'humanité dans le monde entier." La fondation s'est récemment associée au département d'État américain pour un programme de compensation carbone lors de la COP27, la conférence internationale sur le climat.

MINOUCHE SHAFIK

M. Shafik est un économiste américain d'origine égyptienne et britannique qui est actuellement président de la London School of Economics et a été gouverneur adjoint de la Banque d'Angleterre et directeur général adjoint du FMI.

WALLY ADEYEMO

Adeyemo est le secrétaire adjoint du Trésor américain, qui a joué un rôle de premier plan dans la coordination des sanctions et autres mesures contre la Russie pour tenter de réduire le financement de l'invasion de l'Ukraine par Moscou.