Firmenich performe au premier semestre 2022/23

Genève (awp) - Le géant de la parfumerie et des arômes Firmenich a dévoilé jeudi des résultats en progression au premier semestre de son exercice décalé 2022/2023, clos fin décembre. Sa performance s'est particulièrement appréciée à l'international, en dépit du contexte de forte inflation et de volatilité des taux de change, avec une croissance de plus de 10%.

"Cette forte performance a été portée par le gain de parts de marché, notamment grâce à la science et la recherche ainsi qu'à la confiance renouvelée de nos clients," se félicite le directeur général Gilbert Ghostine en conférence téléphonique avec l'agence AWP. De juillet à décembre, Firmenich a enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 11,5% à 2,4 milliards de francs suisses à taux de changes constants.

En dépit de l'inflation et des taux de change fluctuants, son excédent brut d'exploitation (Ebitda) a progressé de 7,3% à 440 millions de francs suisses, avec une marge afférente ajustée de 18,0%, rapporte un communiqué.

Le flux de trésorerie disponible de la société genevoise s'élève à 11 millions de francs suisses, ajusté des dépenses non récurrentes liées à la fusion avec DSM annoncée en mai dernier. Au sujet de l'union avec le groupe néerlandais de nutrition DSM, M. Ghostine n'anticipe pas de blocages après l'approbation à 99,98% par leurs actionnaires. "Les derniers points à étudier sont en cours," annonce-t-il en prévoyant la finalisation de l'opération dans les deux mois à venir.

"Le pire est derrière nous"

Les divisions Parfums et Ingrédients ainsi que Goûts et Bien-être ont contribué aux bons résultats du groupe "en termes de volume et de prix" avec respectivement une progression du chiffre d'affaires de 9,1% et 13,3%. "C'est particulièrement la parfumerie fine et l'activité alimentaire qui ont porté leurs divisions avec respectivement 20,2% et 16,2% de croissance," précise le directeur général.

Sur la carte du monde, la croissance du chiffre d'affaires, à taux de change constant, s'est faite à deux chiffres notamment en Inde avec une progression de 23,6%, suivi de la Chine (18,3%) et l'Europe (16,6%). "La Chine est une industrie essentielle qui performe depuis trois ans malgré la situation compliquée avec une croissance de plus de 18% au premier semestre," souligne M. Ghostine. Pour la Russie, "la situation était difficile en 2022 et le restera probablement en 2023," déplore-t-il.

Pour le second semestre de son exercice décalé, Firmenich n'a pas émis de prévisions. Le dirigeant du groupe genevois entend rester proactif pour atténuer les effets négatifs sur les marges au moyen notamment de nouvelles augmentations de prix. "Nous avons fait face à trois grandes crises consécutives, à savoir le Covid-19, le conflit entre la Russie et l'Ukraine et l'inflation. Bien que le pire est derrière nous, nous gérons des situations exceptionnelles et le mot clé pour 2023 sera sans doute la volatilité."

