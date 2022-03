France: Le Maire, qui avait évoqué une "guerre économique" contre Moscou, revient sur ses propos

PF355682 - bruno "la taupe" et manu "le téatreux" : Voilà ce qu'il arrive quand on met des filosofeS et des littéraires à la tête d'un pays…ils se laissent emporter par des envolées lyriques et théatrales…ce n'est pas avec du baratin qu'on fait avancer un pays. La seule décision qu'ils ont pris depuis 5 ans : "QUOI QU'IL EN COÛTE"... et c'est pas fini.......!