France: Les administrations publiques appelées à l'exemplarité en matière d'énergie

PARIS (Reuters) - La Première ministre Elisabeth Borne a adressé une circulaire à ses ministres pour les inciter à mettre en place des mesures visant à diminuer la consommation d'énergie de leurs services, de façon à montrer l'exemple dans un contexte de fortes tensions énergétiques, a-t-on appris mardi auprès de ses équipes.

Ces recommandations s'inscrivent dans le cadre du plan de sobriété énergétique en cours d'élaboration par le gouvernement pour réduire la consommation d'énergie de la France de 10% d'ici deux ans, alors que la Russie diminue ses livraisons de gaz vers l'Europe et que l'Union européenne appelle à mettre en place un dispositif de solidarité vis-à-vis des pays les plus exposés à la crise gazière.

Elisabeth Borne invite donc les administrations publiques à limiter la climatisation à 26°C, à ne pas laisser les appareils en veille et à éteindre les lumières lorsqu'elles ne sont pas nécessaires. Elle souhaite également que les bâtiments soient équipés de thermostats pour que le chauffage ne se déclenche que si la température est inférieure à 19°C.

Outre les administrations publiques, plusieurs secteurs sont visés par ces objectifs de diminution de la consommation d'énergie et doivent remettre leurs propositions d'ici fin septembre. Il s'agit des établissements recevant du public, des grandes surfaces, des entreprises, des logements et des collectivités territoriales.

Les acteurs de la grande distribution ont déjà pris des engagements, comme d'éteindre les enseignes lumineuses dès la fermeture du magasin, de baisser l'intensité lumineuse de 50% avant l'arrivée du public et de 30% sur les périodes critiques de consommation, de limiter la température ambiante des points de vente ou encore de couper le renouvellement d'air la nuit.

La ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, a annoncé la généralisation de l'interdiction des publicités lumineuses en ville entre 01h00 et 06h00 du matin, sauf rares exceptions, et publiera un décret interdisant aux magasins d'avoir leurs portes ouvertes lorsque la climatisation ou le chauffage fonctionnent.

Côté entreprises, le Medef et France industrie souhaitent avant tout éviter que le gouvernement ne coupe l'approvisionnement en gaz des gros consommateurs d'énergie qui ont très peu de marge de manoeuvre pour faire davantage d'efforts. Les deux organisations réfléchissent à des mesures portant sur un meilleur contrôle du chauffage et de l'éclairage des secteurs moins dépendants au gaz et invitent les Français à se montrer économes au quotidien.

La CPME, qui représente les petites et moyennes entreprises, propose pour sa part de fermer les sites internet des entreprises qui le peuvent durant la nuit. Elle invite également les Français à éteindre leur boîtier internet pendant la nuit ou encore à télécharger les films pour les regarder sur internet plutôt que de les regarder en lecture continue.

La CGT appelle à davantage d'efforts de la part des entreprises, comme une meilleure isolation de leurs bâtiments et une modernisation de leurs processus de production. Elle se dit également vigilante sur toutes les mesures qui obligeraient les salariés à télétravailler et engendreraient des coûts supplémentaires.

Les Français seront également mis à contribution chez eux. Le gouvernement a demandé aux énergéticiens de revoir leurs contrats pour valoriser les efforts d'économies d'énergie et inciter à mieux piloter la consommation à distance.

Les pays membres de l'Union européenne (UE) sont parvenus mardi à un accord pour réduire leur consommation de gaz l'hiver prochain sur fond d'incertitudes sur les approvisionnements en provenance de Russie, mais ils ont consenti des dérogations pour certains pays.

Réunis en conseil extraordinaire à Bruxelles, les ministres européens de l'Energie ont approuvé un accord prévoyant une réduction par les Etats, sur une base volontaire, de 15% leur consommation de gaz entre août et mars.

