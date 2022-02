France et Allemagne ne voient "aucun fondement" aux craintes des séparatistes de l'est de l'Ukraine

PARIS, 18 février (Reuters) - La France et l'Allemagne ne voient "aucun fondement" aux craintes des séparatistes pro-russes de l'est de l'Ukraine les ayant amenés à décider une évacuation massive de civils vers la Russie, déclarent dans un communiqué commun les ministres français et allemande des Affaires étrangères.

Jean-Yves Le Drian et Annalena Baerbock disent avoir "pris note de l'appel" des dirigeants des républiques autoproclamées de Donetsk et Louhansk à évacuer vers la Russie, "soi-disant à titre de précaution en anticipation d'une possible attaque ukrainienne".

"Nous ne voyons aucun fondement à ces allégations et nous appelons la Russie à user de son influence sur les républiques autoproclamées pour inciter à la retenue et contribuer à la désescalade", ajoutent-ils.

Les bombardements se sont intensifiés jeudi et vendredi dans l'est de l'Ukraine, les autorités à Kiev et les séparatistes pro-russes se rejetant mutuellement la responsabilité de cette tension, faisant craindre aux Occidentaux que la Russie y trouve un prétexte pour envahir son voisin.

"Nous craignons que des incidents montés de toute pièce soient manipulés et pris pour prétexte à une escalade militaire", disent Jean-Yves Le Drian et Annalena Baerbock. (Rédigé par Bertrand Boucey)