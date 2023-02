Frappes russes contre les infrastructures électriques en Ukraine

KYIV, 10 février (Reuters) -

La Russie a tiré une nouvelle salve de missiles et de drones contre les infrastructures électriques en Ukraine, vendredi, endommageant plusieurs d'entre elles au moment où le président

Volodimir Zelensky rentrait

de sa

mini-tournée diplomatique

en Europe.

La ville de Zaporijjia a subi son pire bombardement depuis le début de la guerre il y a bientôt un an, avec au moins 17 missiles visant ses infrastructures essentielles, a déclaré son maire.

Des dégâts ont aussi été signalés à Kharkiv, dans la région de Dnipropetrovsk (centre du pays) et à Khmelnitskyi, dans l'Ouest, selon les responsables régionaux.

Au moins trois explosions ont été entendues à Kyiv alors qu'une alerte aérienne avait été émise pour l'ensemble de l'Ukraine.

Selon le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne, cinq des six missiles balistiques Kalibr qui visaient le pays et cinq drones ont été abattus mais les défenses antiaériennes n'ont rien pu faire contre les quelque 35 roquettes S-300 qui ont visé les régions de Kharkiv et Zaporijjia, celles-ci n'étant pas interceptables.

Des coupures d'électricité d'urgence ont été mises en place après ces nouvelles frappes, a indiqué l'opérateur Ukrenergo. (Reportage d'Olena Harmash; version française Camille Raynaud et Tangi Salaün, édité par Kate Entringer)