Gorbatchev est mort choqué et déconcerté par le conflit en Ukraine - interprète

Pavel Palazhchenko, qui a travaillé avec le défunt président soviétique pendant 37 ans et était à ses côtés lors de nombreux sommets américano-soviétiques, a parlé à Gorbatchev par téléphone il y a quelques semaines et a déclaré que lui et d'autres personnes avaient été frappés par le fait qu'il était traumatisé par les événements en Ukraine.

"Ce n'est pas seulement l'opération (militaire spéciale) qui a commencé le 24 février, mais toute l'évolution des relations entre la Russie et l'Ukraine au cours des dernières années qui a été vraiment, vraiment un grand coup pour lui. Cela l'a vraiment écrasé émotionnellement et psychologiquement", a déclaré Palazhchenko dans une interview à Reuters.

"Il était très évident pour nous, lors de nos conversations avec lui, qu'il était choqué et déconcerté par ce qui se passait (après l'entrée des troupes russes en Ukraine en février) pour toutes sortes de raisons. Il ne croyait pas seulement à la proximité des peuples russe et ukrainien, il croyait que ces deux nations étaient entremêlées."

Le président Vladimir Poutine a envoyé des dizaines de milliers de soldats en Ukraine le 24 février dans ce qu'il a appelé une "opération militaire spéciale" pour assurer la sécurité de la Russie contre une alliance militaire de l'OTAN en expansion et pour protéger les russophones.

Kiev affirme se défendre contre une guerre d'agression de type impérial non provoquée et l'Occident a imposé des sanctions radicales à Moscou pour tenter d'amener Poutine à retirer ses forces, ce qu'il ne semble pas vouloir faire.

Sur les photographies des sommets des années 1980 avec le président américain Ronald Reagan, on peut voir la silhouette chauve et moustachue de Palazhchenko aux côtés de Gorbatchev, se penchant pour saisir et relayer chaque mot.

Aujourd'hui âgé de 73 ans, il est bien placé pour connaître l'état d'esprit du politicien défunt dans la période précédant sa mort, l'ayant vu ces derniers mois et ayant été en contact avec la fille de Gorbatchev, Irina.

Gorbatchev, qui avait 91 ans lorsqu'il est décédé mardi d'une maladie non spécifiée, avait des liens familiaux avec l'Ukraine, a déclaré Palazhchenko. Il s'exprimait au siège moscovite de la Fondation Gorbatchev, où il travaille, et où Gorbatchev conservait un bureau dominé par un portrait géant de sa défunte épouse Raisa, dont le père était originaire d'Ukraine.

CONFLIT SUR L'UKRAINE

Lorsqu'il était au pouvoir, Gorbatchev a essayé de maintenir l'unité des 15 républiques de l'Union soviétique, dont l'Ukraine, mais il a échoué après que les réformes qu'il a mises en place ont enhardi nombre d'entre elles à demander leur indépendance.

Dans les derniers jours de l'URSS, les forces soviétiques ont parfois utilisé la force meurtrière contre des civils. Les politiciens de Lituanie et de Lettonie se sont souvenus de ces événements avec horreur après la mort de Gorbatchev, affirmant qu'ils le tenaient toujours pour responsable de l'effusion de sang.

Palazhchenko a déclaré que Gorbatchev, qui, selon lui, croyait en la résolution des problèmes uniquement par des moyens politiques, n'avait pas été informé au préalable de certains de ces épisodes sanglants ou avait autorisé "à contrecœur" le recours à la force pour éviter le chaos.

La position de Gorbatchev sur l'Ukraine était complexe et contradictoire dans son propre esprit, a déclaré Palazhchenko, car le défunt homme politique croyait encore à l'idée de l'Union soviétique.

"Bien sûr, dans son cœur, la carte mentale pour lui et pour la plupart des gens de sa génération politique est encore une sorte de pays imaginé qui comprend la majeure partie de l'ancienne Union soviétique", a déclaré Palazhchenko.

Mais Gorbatchev n'aurait pas fait la guerre pour restaurer le pays aujourd'hui disparu qu'il a présidé de 1985 à 1991, a-t-il suggéré.

"Bien sûr, je ne peux pas l'imaginer disant 'c'est ça, et je ferai tout pour l'imposer'. Non."

Si Gorbatchev estimait que son devoir était de montrer à Poutine du respect et du soutien, son ancien interprète a déclaré qu'il s'exprimait publiquement lorsqu'il n'était pas d'accord avec lui, par exemple sur le traitement des médias. Mais il avait pris la décision de ne pas "fournir un commentaire courant" sur l'Ukraine au-delà de l'approbation d'une déclaration en février qui appelait à une fin rapide des hostilités et à la prise en compte des préoccupations humanitaires.

LE VERDICT DE L'HISTOIRE

Tout en concédant que certains Russes et personnes à travers l'ancien empire soviétique avaient une opinion extrêmement négative de Gorbatchev pour le tumulte économique et géopolitique qui a suivi l'effondrement de l'URSS en 1991, Palazhchenko a fait valoir que l'héritage de Gorbatchev était substantiel.

Il a non seulement contribué à mettre fin à la guerre froide et à réduire le risque de guerre nucléaire, a-t-il dit, mais il a volontairement démantelé le totalitarisme à l'intérieur de l'Union soviétique et donné à la Russie une chance de liberté et de démocratie.

"Je pense qu'il est resté optimiste quant à l'avenir de la Russie", malgré le fait que son propre héritage soit "mutilé" et ce qu'il considérait comme une "critique injuste", a déclaré M. Palazhchenko.

"Il croyait que le peuple russe est très talentueux et qu'une fois qu'on lui donne une chance, peut-être une seconde chance, ce talent... se manifestera."

Palazhchenko, qui s'est souvenu des sommets américano-soviétiques de la guerre froide et des discussions en limousine avec Gorbatchev après les entretiens de la Maison Blanche, a déclaré que ses collègues et lui avaient maintenant pour tâche de parcourir les papiers et les livres de Gorbatchev dans la datcha publique du défunt homme politique, à l'extérieur de Moscou, car de nombreux documents n'avaient pas encore été systématiquement catalogués dans ses archives.

Visiblement irrité par les critiques adressées à Gorbatchev depuis sa mort par certaines personnes sur les médias sociaux qu'il a qualifiées de "haters", Palazhchenko a déclaré que son ancien employeur pensait que l'histoire le jugerait à juste titre.

"Il aimait dire que l'histoire est une dame capricieuse. Je pense qu'il croyait et qu'il s'attendait à ce que le verdict final soit positif pour lui."