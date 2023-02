Guerre en Ukraine : principaux développements depuis l'invasion de la Russie

Voici quelques-uns des principaux développements du plus grand conflit en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

L'INVASION

Le président russe Vladimir Poutine a ordonné l'entrée de dizaines de milliers de soldats en Ukraine dans le cadre d'une "opération militaire spéciale" pour "désarmer" le pays, purger les "nationalistes" et stopper ce que Moscou appelle l'empiètement de l'Occident par le biais du soutien de l'OTAN et de l'Union européenne à Kiev. Ils ont attaqué par le nord, l'est et le sud.

Les Ukrainiens affirment que Poutine vise à soumettre leur pays - qui, comme la Russie, faisait partie de l'Union soviétique dirigée par Moscou jusqu'à son éclatement en 1991 - et à effacer leur identité nationale vieille de 1 000 ans.

LA RUSSIE NE PARVIENT PAS À PRENDRE KYIV

Quelques heures après l'invasion, la Russie a débarqué des commandos à l'aérodrome d'Antonov, une base de fret située juste au nord de Kiev, dans le cadre de plans visant à prendre la capitale. En un jour, les Ukrainiens ont anéanti les parachutistes d'élite russes et détruit la piste d'atterrissage. Les colonnes blindées russes atteignent la périphérie nord de Kiev mais finissent par battre une retraite chaotique.

ATROCITIES

Les forces russes ont tué au moins 441 civils ukrainiens dans les premiers jours de l'invasion, y compris par exécution sommaire dans ce qui pourrait s'apparenter à des crimes de guerre, ont rapporté plus tard dans l'année les enquêteurs des droits de l'homme des Nations Unies.

Les meurtres ont eu lieu dans les régions de Tchernihiv, Sumy et Kiev, le plus notoirement dans la ville satellite de Kiev, Bucha, jusqu'au début du mois d'avril, lorsque les forces russes se sont retirées, a déclaré le Bureau du Haut Commissaire aux droits de l'homme.

Moscou a nié à plusieurs reprises avoir délibérément attaqué des civils dans le conflit, affirmant que les preuves présentées étaient mises en scène.

LA RUSSIE CHANGE DE TACTIQUE

En mars 2022, la Russie a revu à la baisse ses objectifs de guerre déclarés, affirmant qu'elle se concentrerait sur la "libération" complète de la région orientale de l'Ukraine, le Donbas, où les séparatistes soutenus par Moscou se sont soulevés en 2014.

Les forces russes ont réalisé des gains lents et réguliers dans une phase du conflit qui a infligé un lourd tribut aux deux parties. En juin, le gouvernement ukrainien a déclaré que 100 à 120 de ses soldats étaient tués chaque jour. La Russie n'a pas divulgué les pertes quotidiennes.

Les troupes russes ont utilisé une puissance de feu d'artillerie supérieure pour contenir les forces ukrainiennes. Après avoir capturé les villes de Sievierodonetsk et Lysychansk dans le Donbas, Poutine a déclaré une victoire dans la région le 4 juillet, bien que les combats se poursuivent.

Pour Kiev, le 14 avril, deux missiles ukrainiens ont touché le Moskva, navire amiral de la flotte russe de la mer Noire, le plus grand navire de guerre coulé au combat depuis 40 ans, ce qui lui a redonné le moral.

LE SIÈGE DE MARIUPOL

La Russie a capturé la ville portuaire clé de Mariupol sur la mer Noire en mai après un siège de trois mois que la Croix-Rouge a qualifié d'"enfer".

À un moment donné en mars, un théâtre où, selon l'Ukraine, des familles s'abritaient dans un sous-sol a été détruit. Le mot "enfants" peint sur le sol à l'extérieur était visible sur les photos satellite. Kiev affirme que la Russie l'a bombardé, tuant des centaines de personnes. Moscou a déclaré, sans donner de preuves, que l'incident avait été mis en scène.

Le siège a pris fin lorsque les derniers défenseurs ukrainiens, terrés à l'intérieur de l'aciérie géante Azovstal, se sont rendus.

CONTRE-ATTAQUES UKRAINIENNES

Alors que la guerre s'éternise, les États-Unis et l'Europe commencent à fournir à l'Ukraine des armes de plus en plus puissantes et de plus en plus longues et utilisent des sanctions pour tenter d'entraver la machine militaire russe.

En août, une Ukraine mieux armée a lancé une contre-offensive au sud, autour de Kherson, le seul pont terrestre de la Russie vers la Crimée, qu'elle a saisie de l'Ukraine en 2014 et où se trouve sa flotte de la mer Noire. Kyiv a mené des frappes sur les lignes d'approvisionnement russes, les dépôts de munitions et même la base aérienne de Saki en Crimée.

Début septembre, les forces ukrainiennes ont réalisé des gains inattendus dans la province de Kharkiv, dans le nord-est du pays, en reprenant le seul nœud ferroviaire qui approvisionne la ligne de front de la Russie dans la région.

LA RUSSIE SUR LA SELLETTE

L'invasion russe étant manifestement en train de s'essouffler, la Russie a engagé en septembre et octobre quelque 300 000 réservistes pour consolider son emprise sur le territoire encore occupé, soit environ un cinquième de l'Ukraine. Les experts militaires, qui doutaient autrefois que Kiev puisse tenir plus de quelques jours, se sont demandé si la Russie pouvait encore gagner la guerre.

REPRISE DE KHERSON

Le 9 novembre, la Russie a ordonné à ses forces d'abandonner Kherson, la seule capitale régionale qu'elle avait prise. Des résidents joyeux ont fêté le retour des forces ukrainiennes, bien que la ville reste soumise aux bombardements russes. La région de Kherson était l'une des quatre que Poutine avait déclarées incorporées à la Russie "pour toujours".

BARRAGE DE MISSILES RUSSES

Depuis les derniers mois de 2022, la Russie a lâché des dizaines de missiles sur les infrastructures énergétiques de l'Ukraine, plongeant des millions d'Ukrainiens dans l'obscurité et le froid.

Moscou affirme qu'elle attaque des installations essentielles à l'effort de guerre de l'Ukraine ; l'Ukraine affirme que les frappes, loin des lignes de front de l'est et du sud, ne servent qu'à blesser les civils et équivalent à des crimes de guerre.

LA NOUVELLE OFFENSIVE RUSSE PREND FORME

Après des mois de batailles d'artillerie statiques et de guerre de tranchées épuisante au cours desquels les lignes de front n'ont pratiquement pas bougé, les forces russes renforcées par des dizaines de milliers de nouvelles recrues et de mercenaires Wagner ont recommencé à avancer en janvier.

Le 13 janvier, la Russie a annoncé la capture de la ville saline de Soledar dans la province de Donetsk, les combattants de Wagner jouant un rôle central - le premier succès notable de Moscou sur le champ de bataille en six mois.

La Russie se concentre maintenant sur la ville voisine de Bakhmut, en grande partie rasée par des mois de bombardements qui ont chassé la plupart des 70 000 habitants d'avant-guerre.

Entre le 7 et le 12 février, les forces Wagner semblent avoir avancé de plusieurs kilomètres autour du nord de Bakhmut et ont commencé à l'encercler - une poussée rapide dans une bataille où les lignes de front étaient gelées depuis des mois.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a déclaré que la Russie était pressée de gagner du terrain à l'est et au sud avant que Kiev ne reçoive de l'OTAN et d'autres soutiens occidentaux des chars de combat modernes et d'autres armes lourdes susceptibles de changer la donne.

L'Ukraine utilise des obus beaucoup plus rapidement que l'Occident ne peut les fabriquer, et l'OTAN a commencé à discuter de sa demande d'avions de chasse et de missiles à longue portée pour accompagner les chars promis pour une contre-offensive largement prévue au printemps.

BIDEN VISITE KYIV

Le 20 février, à l'occasion du premier anniversaire de la guerre, le président américain Joe Biden a effectué une visite inopinée en Ukraine. Il a pris un train de 10 heures pour traverser Kiev avec Zelenskiy pendant que les sirènes des raids aériens retentissaient, et a promis de soutenir l'Ukraine "aussi longtemps qu'il le faudra".

Le lendemain, Poutine a annoncé dans son discours sur l'état de la nation que la Russie allait suspendre son dernier grand traité de contrôle des armes nucléaires avec les États-Unis ; Biden, à Varsovie, a répondu dans un discours en plein air en disant : "Notre soutien à l'Ukraine ne faiblira pas, l'OTAN ne sera pas divisée et nous ne nous lasserons pas."

NATIONS UNIES

Le 23 février, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté par 141 voix contre sept une résolution exigeant que la Russie quitte l'Ukraine et accepte une "paix globale, juste et durable". Le Belarus, la Corée du Nord, l'Érythrée, le Mali, le Nicaragua et la Syrie ont soutenu la Russie, tandis que la Chine s'est abstenue.

Cliquez sur le lien pour écouter l'épisode spécial anniversaire du Reuters World News Podcast : La guerre en Ukraine