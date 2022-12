Heinrich XIII : le prince soupçonné d'avoir comploté pour devenir l'empereur d'Allemagne lors d'un coup d'État.

L'homme de 71 ans était l'un des 25 membres et partisans d'un groupe d'extrême droite qui planifie le putsch présumé et qui ont été arrêtés tôt mercredi lors de raids nationaux, selon les autorités.

Le promoteur immobilier défend publiquement depuis des années la théorie selon laquelle la vie était meilleure dans le monde entier sous la monarchie. Il est issu de la Maison de Reuss, qui a régné pendant des siècles sur des parties de l'actuel État de Thuringe jusqu'à la révolution allemande de 1918 qui a conduit à la création de la République de Weimar.

Ni la Maison de Reuss ni le Bureau du Prince Reuss n'ont répondu aux demandes de commentaires.

Il a déclaré dans un discours prononcé en 2019 au World Web Forum - qui se décrit comme réunissant des esprits progressistes pour favoriser un changement radical positif - que dans la principauté de Reuss, les gens menaient des "vies heureuses" parce que le taux d'imposition n'était que de 10 % et que les structures étaient "simples et transparentes".

"Si les choses ne fonctionnaient pas bien, il suffisait d'aller voir le prince", a déclaré Heinrich. "Vers qui devez-vous vous tourner aujourd'hui ? Votre parlementaire, au niveau local, fédéral ou européen ? Bonne chance !"

Dans son discours, parsemé de complots antisémites, il a déclaré que l'Allemagne était un gouvernement d'État vassal depuis la Seconde Guerre mondiale et qu'elle devait retrouver sa souveraineté grâce à un accord de paix.

Il a déclaré que les monarchies du monde entier, y compris celle de la France, avaient été renversées en raison de l'ingérence de puissances étrangères qui voulaient établir des structures corporatives dans la poursuite du profit. Le peuple en a souffert, a-t-il dit.

SAINT EMPEREUR ROMAIN

Les procureurs ont déclaré mercredi que Heinrich avait pris contact avec des représentants de la Russie, que le groupe considérait comme son contact central pour établir son nouvel ordre. Ils ont dit qu'il n'y avait aucune preuve que les représentants avaient réagi positivement à sa demande. Le Kremlin a déclaré qu'il ne pouvait être question d'une quelconque implication russe dans le prétendu complot.

Heinrich a été arrêté à son domicile de Francfort, conduit par des policiers cagoulés et menottés, portant un pantalon de velours côtelé de couleur moutarde et une veste à motifs écossais, avec de longs cheveux gris.

La police a également fouillé son pavillon de chasse à Thueringen où il était soupçonné de stocker des armes, selon le journal Ostthueringer. Cet État de l'est de l'Allemagne est connu pour la force qu'y exerce depuis longtemps l'extrême droite.

Le bureau du procureur fédéral a refusé de commenter le rapport, se contentant de dire qu'il y avait eu un raid dans cette zone.

Il a également refusé de commenter comment, le cas échéant, Heinrich était impliqué dans le mouvement d'extrême droite "Reichsbuerger", qui nie l'existence de l'État allemand moderne, et qui, selon les procureurs, a inspiré le groupe de suspects arrêtés.

La dynastie des Reuss a nommé tous ses enfants mâles Heinrich ou Henri après la fin du 12e siècle en l'honneur d'Henri IV, l'empereur romain germanique, qui leur a légué les domaines de Weida et de Gera, aujourd'hui des villes de l'État de Thuringe.

Bien qu'officiellement, il n'y ait plus de princes et de princesses en Allemagne, certains descendants comme Heinrich ont continué à utiliser le titre. Il avait nommé sa société de services immobiliers et financiers, basée à Francfort, le "Buero Prinz Reuss".

La Maison Reuss, actuellement dirigée par Heinrich XIV qui vit en Autriche, a cependant pris ses distances avec Heinrich XIII, le qualifiant d'homme confus colportant des théories de conspiration, selon les médias locaux.