Hongrie: Orban espère signer un accord sur le gaz avec la Russie cet été

BUDAPEST (Reuters) - La Hongrie espère signer un accord avec la Russie garantissant des livraisons de gaz supplémentaires de l'ordre de 700 millions de mètres cubes d'ici la fin de l'été, a déclaré le Premier ministre Viktor Orban à la radio publique vendredi.

Les deux pays sont en pourparlers sur d'éventuelles livraisons qui viendraient complémenter le pacte d'approvisionnement à long terme déjà existant.

"La Hongrie aura suffisamment de gaz", a déclaré Viktor Orban.

"Nous négocions avec les Russes pour acheter 700 millions de mètres cubes de gaz supplémentaires, cet accord peut être signé pendant l'été, nous serons alors en sécurité", a-t-il ajouté.

Selon les données de Gas Infrastructure Europe, les stocks de gaz de la Hongrie sont actuellement remplis à environ 50%, couvrant 29% de la consommation annuelle du pays.

La Hongrie, membre de l'Union européenne, entretient ce qu'elle appelle des relations pragmatiques avec Moscou depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, créant des tensions avec certains alliés de l'UE désireux d'adopter une ligne plus stricte.

La Hongrie, dont 85% de la consommation de gaz dépend de la Russie, s'oppose fermement à l'idée de sanctions européennes sur les importations de gaz russe.

Dans le cadre d'un accord de 15 ans signé l'année dernière avec la société russe Gazprom, la Hongrie reçoit 3,5 milliards de mètres cubes (mmc) de gaz par an via la Bulgarie et la Serbie et 1 mmc supplémentaire via un gazoduc en provenance d'Autriche.

(Reportage Krisztina Than; version française Charlotte Lavin, édité par Kate Entringer)