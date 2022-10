IKEA enregistre des ventes record, les hausses de prix compensant l'affaiblissement de la confiance des consommateurs

Inter IKEA, franchiseur de la plus grande marque d'ameublement au monde, a déclaré que les ventes dans tous les magasins IKEA et en ligne ont augmenté de 6,5 % au cours des 12 mois jusqu'en août, ou de 3,5 % en devises locales, pour atteindre 44,6 milliards d'euros (43,3 milliards de dollars).

"L'inflation et les problèmes de chaîne d'approvisionnement ont eu un impact sur les ventes de l'exercice 22, et ont entraîné une hausse des coûts et des prix. Cela signifie que les ventes ont augmenté en argent, mais que les quantités vendues n'ont pas suivi", a déclaré Inter IKEA dans un communiqué.

"En outre, les pénuries de la chaîne d'approvisionnement ont rendu difficile le maintien des rayons IKEA pleins", a-t-elle ajouté.

Ingka Group, qui possède la majeure partie des magasins, y compris ceux du marché principal, l'Europe, et ceux qui ont été fermés en Russie, a déclaré séparément que ses ventes avaient augmenté de 5,6 %, ou de 2,2 % en devises locales, pour atteindre 39,5 milliards d'euros.

Le groupe Ingka a déclaré dans un communiqué que les ventes ont augmenté sur la plupart de ses marchés et que la disponibilité des produits s'est globalement améliorée.

(1 $ = 1,0309 euros)