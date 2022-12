Il est essentiel de concentrer l'aide à l'Ukraine sur le début de la période où les coûts augmentent - Georgieva du FMI

La directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, a déclaré à la conférence Reuters NEXT qu'elle était convaincue que les partenaires internationaux continueraient à apporter le soutien nécessaire à l'Ukraine.

"L'Ukraine ne peut pas passer cette année sans soutien financier", a-t-elle déclaré, saluant les mesures prises par l'Ukraine pour mettre en place des mécanismes clairs permettant de suivre les flux d'aide dans le pays et de garantir la responsabilité de ces sommes considérables.

Elle a indiqué que le FMI avait accordé un financement d'urgence de 2,7 milliards de dollars à l'Ukraine et qu'il venait de convenir avec l'Ukraine d'un programme de surveillance du conseil d'administration qui ouvrirait la voie à un programme de financement officiel.

"Au FMI, nous travaillons dur pour être en mesure d'intensifier notre propre soutien à l'Ukraine", a-t-elle déclaré. "C'est une situation dévastatrice en termes ... d'accès à l'électricité, au chauffage, à l'eau. Sombre, froid, effrayant avec les bombardements en cours."

Les attaques de la Russie contre l'infrastructure civile de l'Ukraine ont augmenté le montant de l'aide budgétaire dont le pays aura besoin, ajoutant jusqu'à 1 milliard de dollars par mois aux estimations précédentes de 3 à 4 milliards de dollars, a-t-elle dit.

À la mi-octobre, avant que la Russie ne commence à bombarder les villes de l'ouest de l'Ukraine et à cibler les centrales électriques et hydrauliques, le FMI et les autorités ukrainiennes avaient prévu que l'aide internationale nécessaire s'élèverait à 3 à 4 milliards de dollars par mois.

Le président de la Banque mondiale, David Malpass, s'exprimant lors de la même conférence, a déclaré que la Banque mondiale avait déboursé 18 milliards de dollars pour l'Ukraine, dont une grande partie provenait des États-Unis et de l'Europe.

Il a déclaré qu'il s'attendait à ce que le coût prévu de 349 milliards de dollars pour la reconstruction de l'Ukraine augmente "pas mal", étant donné que la Russie semble avoir ciblé les réseaux électriques et d'autres infrastructures qui seraient coûteuses à remplacer.

"Les montants sont stupéfiants", a-t-il déclaré.

Il a déclaré qu'il ne détectait pas de "lassitude des donateurs" au sein de la communauté internationale malgré le coût énorme de la guerre, mais qu'il y avait une montée et une "gigantesque frustration" envers la Russie pour avoir poursuivi la guerre.

"C'est une guerre épuisante, et extrêmement décevante", a déclaré M. Malpass, ajoutant que les responsables russes étaient désormais des parias lorsqu'ils venaient aux réunions internationales.

Mme Georgieva a déclaré qu'il était essentiel de soutenir le gouvernement ukrainien alors qu'il continue à gérer l'économie qui fonctionne toujours malgré la guerre, et de maintenir le flux de l'aide financière de manière régulière.