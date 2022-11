Intenses bombardements russes sur la ligne de front, dit Zelensky

20 novembre (Reuters) - Les forces russes bombardent intensément les positions ukrainiennes dans l'est du pays, a annoncé dimanche le président ukrainien, Volodimir Zelensky, dans une déclaration télévisée.

La Russie a quitté la région de Kherson au début du mois pour renforcer ses positions dans les régions de Donetsk et Louhansk.

"Les combats les plus féroces, comme toujours, se déroulent dans la région de Donetsk. Et s'il y a eu moins d'attaques aujourd'hui à cause de la dégradation de la météo, l'intensité des bombardements russes demeure élevée", a dit le président.

"Dans la région de Louhansk, nous avançons lentement tout en combattant. Pour l'heure, il y a eu près de 400 tirs d'artillerie dans l'Est depuis le début de la journée", a-t-il ajouté. (David Ljunggren;version française Nicolas Delame)