Inter IKEA enregistre une baisse de 45% de son bénéfice en raison des coûts, de la Russie

Cette baisse reflète la hausse des coûts des matières premières et des transports ainsi que la fermeture de ses usines en Russie.

Inter IKEA, propriétaire de la plus grande marque de meubles au monde et responsable de l'approvisionnement, a déclaré que sa marge bénéficiaire d'exploitation s'est rétrécie, passant de 7% à 4%.

"Le résultat n'est pas joli", a déclaré le directeur financier Martin van Dam dans une interview. "Avec l'augmentation des prix des matières premières et des coûts de transport, cela a été sans précédent. Et cela s'est accéléré avec le conflit entre la Russie et l'Ukraine, lorsque nous avons dû fermer autant."

Les ventes au détail ont atteint de nouveaux records au cours de l'année, mais c'est grâce aux hausses de prix, et non à la croissance des volumes, a déclaré Inter IKEA le mois dernier.

Jeudi, M. van Dam a déclaré à Reuters que le volume annuel des ventes d'Inter IKEA aux détaillants avait baissé de 7 à 8%, dont la moitié en raison de la mise en pause de la plupart des opérations IKEA en Russie en mars.

Il a déclaré qu'Inter IKEA pourrait à nouveau augmenter les prix aux détaillants dans le courant de l'année si les coûts des intrants continuent d'augmenter, mais qu'elle ne répercuterait pas tous les coûts. Au cours des deux dernières années, Inter IKEA a absorbé elle-même 1 milliard d'euros d'inflation des coûts, a-t-il déclaré.

Il a ajouté que les coûts d'achat avaient désormais atteint un niveau élevé. "Mais cela ne se produit pas à la vitesse et à l'ampleur que nous aurions espérées", a-t-il ajouté.

Ayant lutté l'année dernière pour répondre à la demande, M. van Dam a déclaré que la disponibilité des produits était meilleure cette année. Toutefois, compte tenu de la persistance de coûts élevés et de la perte de confiance des consommateurs, il a déclaré qu'IKEA se préparait à une autre année difficile.

Il a déclaré que les campagnes de promotion - ce que IKEA ne fait habituellement pas - et la baisse des prix de certains produits populaires seraient désormais la clé pour attirer les acheteurs à court d'argent.

Le principal franchisé Ingka, qui possède la plupart des magasins IKEA, y compris ceux de Russie, publiera ses résultats annuels le 24 novembre.

Ingka a déclaré le mois dernier qu'il n'avait pas encore décidé s'il allait vendre ses magasins IKEA en Russie, où il a réalisé l'an dernier environ 4 % des ventes du groupe. Ses centres commerciaux dans le pays restent ouverts.

En juin, Inter IKEA a mis en vente ses usines en Russie et M. van Dam a déclaré jeudi qu'il s'attendait à ce qu'elles soient vendues d'ici 4 à 5 mois.

(1 $ = 1,0255 euros)