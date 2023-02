Invité par la Russie, Roger Waters déclare à l'ONU : L'invasion de l'Ukraine est illégale

"Il a la chance d'être à New York, dans un pays libre, de dire ce qu'il pense, de dire ce qu'il veut, y compris sur l'agression russe et à quel point c'est mal. S'il avait été en Russie, avec ce qu'il a dit, il aurait pu être en détention à l'heure qu'il est", a déclaré l'ambassadeur albanais aux Nations unies, Ferit Hoxha, aux 15 membres du Conseil de sécurité.

Peu après l'invasion de l'Ukraine par Moscou le 24 février, la Russie a introduit de nouvelles lois sévères sur la diffusion de "fausses informations" sur la guerre ou le discrédit de l'armée russe. L'ambassadeur adjoint de la Russie aux Nations Unies, Dmitry Polyanskiy, a rejeté les remarques de Hoxha mercredi, affirmant que son pays respecte la liberté d'expression.

Moscou qualifie ses actions en Ukraine d'"opération militaire spéciale" destinée à démilitariser et à "dénazifier" le pays. L'Ukraine et ses alliés occidentaux affirment que l'invasion est un acte d'agression non provoqué visant à s'emparer d'un territoire.

La Russie a convoqué la réunion du Conseil de sécurité mercredi pour discuter de la livraison d'armes à l'Ukraine et a demandé à Waters de faire un exposé. Waters a plaidé contre la fourniture d'armes à Kiev par l'Occident dans une lettre qu'il a publiée sur son site Web en septembre.

L'ambassadeur adjoint des États-Unis aux Nations Unies, Richard Mills, a reconnu les "références impressionnantes de Waters en tant qu'artiste de la chanson", mais a déclaré que ses qualifications pour parler du contrôle des armes ou des questions de sécurité européenne étaient "moins évidentes."

Si Waters a condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie comme étant illégale, il a également déclaré qu'elle "n'était pas non provoquée" et il a également condamné "les provocateurs dans les termes les plus forts possibles." Il n'a pas donné de détails.

"La seule ligne de conduite raisonnable aujourd'hui est d'appeler à un cessez-le-feu immédiat en Ukraine", a déclaré M. Waters.

L'ambassadeur ukrainien à l'ONU, Sergiy Kyslytsya, a invoqué la chanson à succès de Pink Floyd, "Another Brick in the Wall", en déclarant au Conseil de sécurité : "Quelle tristesse pour ses anciens fans de le voir accepter le rôle d'une simple brique dans le mur - le mur de la désinformation et de la propagande russe."